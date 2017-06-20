Ростуризм призвал "ВИМ-Авиа" восстановить полеты в Крым и Сочи

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ростуризм обеспокоен тем, что компания "Вим-Авиа" до сих пор не восстановила перевозки в Крым и Сочи из российских регионов, заявил журналистам глава Ростуризма Олег Сафонов.

Ранее транспортные прокуратуры нескольких регионов начали проверку по факту массовых задержек рейсов "ВИМ-Авиа", а глава Колымы Владимир Печеный пожаловался на авиакомпанию в Росавиацию. Руководитель Росавиации Александр Нерадько в начале июня объяснял проблемы авиакомпании тем, что она не рассчитала своих возможностей, более чем втрое нарастив пассажиропоток за первые пять месяцев 2017 года. Сам перевозчик объяснял задержки рейсов поздним прибытием самолетов с техобслуживания. При этом вице-премьер Аркадий Дворкович заявлял, что правительство РФ взаимодействует с авиакомпанией и рассчитывает, что она справится с проблемами.

Руководитель Ростуризма на прошлой неделе обратился к Росавиации и авиакомпании "ВИМ-Авиа" с призывом в максимально короткие сроки возобновить перевозки в Симферополь и Сочи.

"Нас очень беспокоит, что пока не восстановлена авиаперевозка внутри страны на основных дестинациях России, в Крым и в Сочи, хотя была предусмотрена очень серьезная программа. Причем туристы должны были лететь туда из регионов напрямую. Сейчас перевозка осуществляется, но в основном через Москву и Санкт-Петербург", — сказал Сафонов.

Ранее во вторник глава Ростуризма заявил, что задержки рейсов у компании "ВИМ-Авиа" уже практически отсутствуют.