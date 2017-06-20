В Госдуму внесли проект о курортном сборе в ряде регионов

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев внес в Госдуму законопроект, вводящий с 1 января 2018 года курортный сбор на территориях Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского края на 5 лет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на данных территориях.
"Настоящим законом в порядке проведения эксперимента в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно на территориях Республики Крым, Алтайского края, Краснодарского края и Ставропольского края устанавливается курортный сбор", — говорится в тексте законопроекта.
Согласно проекту обязанность по исчислению, взиманию и перечислению курортного сбора возлагается на плательщиков курортного сбора — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) на территории проведения эксперимента.
"Ставка курортного сбора будет устанавливаться нормативными правовыми актами муниципальных образований в виде процента от базы для исчисления сбора и не может превышать 0,1% от базы для исчисления сбора, и не может быть меньше 0,01%", — говорится в пояснительной записке.
По словам автора, взимание курортного сбора с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, исходя из размера получаемых ими доходов в необременительном размере, будет являться справедливым распределением нагрузки на предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территориях проведения эксперимента.