Малайзия с 1 августа вводит туристический налог по категории гостиниц

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму доводит до сведения россиян, что с 1 августа 2017 года в Малайзии вводится единый туристический налог, сумма которого будет зависеть от категории гостиницы.

"По сообщению Таможенного ведомства Малайзии, с 1 августа 2017 года в этой стране вводится единый туристический налог, сумма которого будет зависеть от категории гостиницы", — говорится в сообщении ведомства.

В частности, за каждый день проживания в пятизвездочном отеле независимо от национальной принадлежности туриста упомянутый сбор составит 20 малайзийских ринггит (около 4,5 доллара США), в четырехзвездочном отеле — 10 ринггит (около 2,2 доллара), в гостинице категории три звезды и ниже — 5 ринггит (около 1,1 доллара).

От налога освобождаются туристы, проживающие в малайзийских семьях, в местах, находящихся в ведении религиозных учреждений, не занимающихся коммерческой деятельностью, а также в помещениях, имеющих менее, чем 10 комнат.

Российские туристы приезжают на малайзийскую территорию в основном через третьи страны. По данным атташе по туризму Малайзии Нур Зулии Мохамед, озвученным в середине прошлого года, ежегодно это государство с туристическими целями посещают 50-60 тысяч россиян.