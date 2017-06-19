Абхазия снижает цены в надежде вернуть спрос на туристическом рынке РФ

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Абхазские отельеры спешно снижают цены и выпускают спецпредложения в надежде вернуть спрос на это направление на российском туристическом рынке, который, по разным оценкам, упал от 30 до 80% по сравнению с 2016 годом, сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Снижение спроса на внутренний турпродукт в этом году не обошло стороной и соседнюю Абхазию. По оценкам туроператоров, спрос на абхазский турпродукт этим летом снизился на 15-20%", — говорится в сообщении.

По данным сервиса по бронированию пакетных туров Слетать.ру, в этом году туры в Абхазию интересуют 0,95% россиян. Страна находится на 14-м месте по популярности. В 2016 году туры в эту страну интересовали 2,06% россиян (11-е место по популярности).

В абсолютных цифрах количество туристов в Абхазии в годовом выражении сократилось в 1,7 раза. Отельеры сообщают туроператорам другие цифры, но тоже со знаком "минус" — до 10-12% в сравнении с прошлым годом. На прошедшем недавно мероприятии, проведенным "Абхазским союзом туризма" при Торгово-промышленной палате РА, было озвучено, что заполняемость абхазских отелей упала по сравнению с 2016 годом от 30 до 80%.

Причины снижения спроса

"Прошлый год был для Абхазии гораздо более успешным, вспоминают туроператоры. На фоне роста внутреннего туризма и закрытых массовых зарубежных направлений недорогая Абхазия получила свою долю прироста турпотока и рассчитывала закрепить результат летом 2017 года, подняв цены", — поясняют эксперты.

В начале 2017 года абхазские курорты россиянами бронировались достаточно успешно, но спрос начал уменьшаться с появлением на рынке определенности с "турецким фактором".

"Глубина продаж туров на все южные направления выросла за счет неопределенной ситуации с открытием Турции в конце 2016 года. В этой связи, мы наблюдали значительный спрос на российские курорты уже в ноябре 2016 года. После того, как Турция открылась для наших туристов, продажи по Абхазии стали падать", — говорят, в частности, в пресс-службе Национального туроператора "Алеан".

Впрочем, туроператоры считают, что завышенный ценник и конкуренция с Турцией — важные, но не единственные факторы, повлиявшие на сезон в Абхазии. Есть и другие, общие для всего внутреннего рынка причины спада.

Так, в этом году на первое место выходит погода. На момент середины июня температура воздуха на черноморском побережье колеблется в районе 20-25 градусов. Температура воды — не выше 20 градусов.

Туристы, отправляющиеся в отпуск в июне, предпочитают более теплые зарубежные направления (Греция, Испания, Кипр). Тем более, что (и это еще одна причина) Европа в этом году для россиян подешевела — в отличие от российского юга.

Спасет ли снижение цен сезон в Абхазии

Первые специальные предложения от абхазских отельеров появились в апреле. Сейчас идет вторая и более глобальная волна снижения цен, которая пока что касается она только низкого сезона.

"На сегодняшний момент все объекты Абхазии снижают цены, предлагают акции с наиболее выгодными ценами и условиями проживания, чем в начале весны и даже в сравнении с прошлым (кое-где и с позапрошлым 2015 годом). В Абхазии на данный момент в среднем ценник 2017 года ниже 2016 года на 15-20%", — говорит гендиректор "Мультитур" Дмитрий Шаров. Эту информацию подтверждают в Национальном туроператоре "Алеан" и в "НТК Интурист".

Участники рынка не исключают, что новая ценовая политика позволит Абхазии улучшить показатели загрузки к концу сезона, но сходятся в том, что все эти меры приняты слишком поздно и сезон при любых мерах уже не будет столь успешен, как год назад. "Июнь для Абхазии уже потерян. Туристы принимают решение о покупке тура примерно за 15-25 дней. Сейчас идут бронирования на июль", — говорит гендиректор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Тем, кто хочет сэкономить на отпуске в Абхазии, участники туррынка рекомендуют обратить внимание на "крылья" сезона — июнь (который почти прошел) и сентябрь. По данным туроператоров, в основной массе отелей цены на июнь ниже августовских примерно на 30%, а сентябрьские ниже августовских на 16%.