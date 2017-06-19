Введение tax free обеспечит дополнительный доход от туризма в России

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Введение tax free обеспечит дополнительный доход от туризма в РФ за счет увеличения расходов иностранцев и будет способствовать наращиванию несырьевого экспорта, сообщается на сайте Ростуризма.

"Введение в России системы tax free обеспечит дополнительный эффект в рамках реализации национальной коммуникационной стратегии по продвижению отечественных товаров и услуг "Сделано в России", будет способствовать увеличению расходов иностранных туристов на территории Российской Федерации, привлечению дополнительного въездного турпотока и, соответственно, увеличению доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта страны, что отвечает задаче, поставленной президентом России Владимиром Путиным", — приводится на сайте мнение руководителя Ростуризма Олега Сафонова.

Ранее правительство РФ одобрило законопроект о введении в России системы tax free. Данная система позволит гражданам иностранных государств, не входящих в ЕАЭС, возмещать суммы НДС, уплаченные при приобретении товара в организациях розничной торговли на территории России, при вывозе этих товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Помимо этого, документ предлагает установить ставку НДС в размере 0% в отношении услуг организаций по выплате сумм НДС таким физлицам и определить перечень документов, представляемых в налоговые органы для подтверждения обоснованности применения ставки НДС в размере 0%.

Минфин РФ ранее уже заложил в свой проект основных направлений налоговой политики применение механизма tax free. Проект предполагается запустить в пилотном режиме в Москве и области, Санкт-Петербурге и Сочи, а затем, по итогам пилотного запуска, власти РФ будут принимать решение о дальнейшем распространении этой системы.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручал Минфину проработать вопрос введения tax free в России осенью 2014 года. По мнению властей, это будет способствовать продвижению российских товаров, а также расширит спектр возможностей для российской туристической отрасли.