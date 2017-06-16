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Туризм
Туризм

Соколов: рост зарубежного туризма не сказался на внутреннем туризме в РФ

23:4916.06.2017
(обновлено: 23:54 16.06.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМинистр транспорта РФ Максим СоколовМинистр транспорта РФ Максим Соколов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ИРАКЛИОН (Крит, Греция), 16 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Российские туристы возвращаются в Европу, в том числе в Грецию, но это не сказывается на внутреннем туризме, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, выступая с лекцией в Университете Крита.

Система Tax Free. Архивное фото
© AFP 2017 / Roslan Rahman
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На Крите министр участвовал во встрече сопредседателей российско-греческой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

"Мы за счет федеральных программ поддержки туризма, в том числе поддержки авиаперевозок, раскачали рынок. Во многом этому способствовал макроэкономический фактор, падение курса рубля по отношению к евро вследствие почти двукратного падения цен на нефть. Сейчас туристы возвращаются в Европу, и в Грецию, и это хорошо и для вас, и для наших туристов. Но при этом коррекция на рынке внутреннего туризма минимальная", — заявил Соколов.

"Это значит, вырос целиком рынок российского туризма",- заметил он.

По его словам, Грецию в этом году посетит около миллиона российских туристов.

Один из представителей туристической отрасли Крита заметил, что российское государство предоставило большие преференции компаниям, занимающимся внутренним туризмом, и спросил, может ли российское правительство поощрять туризм и отдых российских граждан в Греции.

Это запрещено российским законодательством, но есть примеры, когда регионы России субсидируют отдельные направления по международным авиационным перевозкам, сказал Соколов.

"Это возможно, если губернатор региона примет такое решение. Поэтому очень важно властям Крита, его туристическому бизнесу адресно работать с теми регионами, с теми субъектами Федерации, туризм откуда вы хотели бы поддержать", — сказал министр.

По его словам, на встрече с греческим сопредседателем смешанной комиссии, заместителем главы МИД Йоргосом Катрунгалосом они договорились, что проведут в ближайшее время деловой совет и региональный форум, на котором как раз и можно было бы обсудить эти вопросы.

Ежегодная встреча представителей региональных властей, турадминистраций и турбизнеса приграничных территорий России и Китая в китайском Харбине (провинция Хэйлунцзян)
© Фото : Ассоциация "Мир без границ"
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"Так что приглашаем вас к участию в этих мероприятиях. Но надеюсь, что к этому моменту планка пребывания российских туристов в Греции пересечёт миллионную отметку",- сказал Соколов.

Отвечая на вопрос про визы, министр напомнил, что Россия и Евросоюз готовили всеобъемлющее соглашение, предполагающее безвизовый обмен между Россией и странами Шенгенской зоны. "Вместо этого мы получили санкции, выставили в ответ контрсанкции. Поток туристов упал почти в два раза. Кому от этого хорошо?" — спросил министр.

"Мы не столетия – тысячелетия знаем друг друга и относимся друг к другу хорошо. Народы России и Греции – открытые народы, наши страны открыты друг другу. Так давайте двигаться в том направлении, которое действительно опирается на нашу историю и которое хотят видеть наши народы", — сказал Соколов под аплодисменты.

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