Россия и Китай намерены развивать безопасный трансграничный туризм

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российское Федеральное агентство по туризму считает, что необходимо совместно развивать межрегиональное сотрудничество в области туризма, создавая на территориях соседних регионов и городов России и Китая трансграничные маршруты, сообщил РИА Новости в пятницу заместитель руководителя ведомства Николай Королев.

Собеседник агентства привел данные о том, что в первом квартале текущего года китайские туристы совершили в Россию 183 тысячи поездок, что на 32% больше показателей прошлого года, в свою очередь в Китай было совершено 429 тысяч поездок россиян, что составило прирост в 37%.

Эти данные он также озвучил в ходе своего выступления на проходящей в китайском Харбине (провинция Хэйлунцзян) ежегодной встречи представителей региональных властей, турадминистраций и турбизнеса приграничных территорий России и Китая.

По словам российского представителя, сегодня на первый план выходит совместная деятельность по повышению качества и безопасности туристских услуг, расширению географии и календарных сроков путешествий, продвижению новых видов туризма.

"В целях дальнейшего укрепления туристических связей между нашими странами считаю, что необходимо совместно развивать межрегиональное сотрудничество в области туризма, используя преимущества географической близости приграничных регионов стран", — заявил Королев. Для этого, по его мнению, необходимо приступить к созданию на территориях соседних регионов и городов России и Китая трансграничных межрегиональных туристических маршрутов с последующим продвижением их на рынках обеих стран.

Представитель Ростуризма считает, что важное значение профильные ведомства обеих стран должны придать эффективному использованию информационных технологий формирования и реализации туристического продукта.

На встрече также сообщалось, что в рамках очередного заседания комиссии по гуманитарному сотрудничеству в сентябре 2017 года в китайском Гуанчжоу планируется подписание Меморандума о расширении сотрудничества между туристическими властями России и Китая в сфере повышения качества туристского обслуживания.