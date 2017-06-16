В Сочи, Петербурге и Казани могут создать туристическую полицию

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Министерство внутренних дел России рассматривает возможность создания туристической полиции в таких городах, как Сочи, Санкт-Петербург и Казань, заявил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании Общественного совета при ведомстве.
"Мы прорабатываем вопрос об утверждении подразделений туристической полиции в таких городах, как Сочи, Санкт-Петербург, Казань", — сказал Колокольцев.
По его словам, подразделение туристической полиции в Москве хорошо себя зарекомендовало.
"Туристический поток все возрастает, и поэтому даже то подразделение, которое было создано в Москве в 2014 году, уже показывает, что этот опыт был правильным", — подчеркнул он.
Как отметил Колокольцев, сотрудники туристической полиции "обучены навыкам и мастерству общения с иностранными гражданами, знают несколько языков: английский, испанский, французский, немецкий, даже китайский".
"Надо просто наращивать усилия в этом направлении", — резюмировал министр.