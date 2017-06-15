Ростуризм считает выводы Счетной палаты о туркластерах некорректными

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) считает, что утверждение о том, из 16 туристско-рекреационных кластеров, предусмотренных к завершению на начало 2016 года, в полном объеме не завершен ни один, является некорректным.

На сайте Счетной палаты в среду появилось сообщение о том, что "в 2016 году Ростуризму было предусмотрено 3,6 миллиарда рублей на создание туристических кластеров в рамках ФЦП "Развитие туризма". "Освоение средств составило 99,6%. Из 16 туристско-рекреационных кластеров, предусмотренных к завершению на начало 2016 года, в полном объеме не завершен ни один. Из 25 объектов обеспечивающей инфраструктуры, подлежащих вводу в 2016 году, введено только 11 (44%). Из 97 объектов туристской инфраструктуры, подлежащих вводу инвесторами, не введены 29. В основном по причинам нарушения сроков подрядчиками", — говорится в сообщении.

В Ростуризме утверждают, что анализ результатов проверок Счетной палаты по исполнению федерального бюджета в Федеральном агентстве по туризму за прошлый и позапрошлый годы показывает существенную позитивную динамику.

"Утверждение о том, что из 16 туристско-рекреационных кластеров, предусмотренных к завершению на начало 2016 года, в полном объеме не завершен ни один, является некорректным. Понятия "завершение строительства кластера" в федеральной целевой программе нет. Есть мероприятия, которые реализуются. Кластеры созданы, действуют и принимают туристов", — отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, указывается, что Ростуризм не мог принять меры по возврату в доход федерального бюджета средств из региональных бюджетов в связи с недостижением показателей результативности использования субсидий, поскольку у ведомства нет для этого возможностей и полномочий. Министерством финансов Российской Федерации определен порядок возврата средств только в апреле 2017 года.

В Ростуризме также напоминают, что ежегодная оценка программы за 2016 год на основе использования системы целевых индикаторов и показателей не может быть осуществлена до получения данных Росстата, которые публикуются за отчетный год в июле следующего года.

"ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма (2011-2018 годы)" показала свою эффективность и была положительно отмечена правительством Российской Федерации. В составленном Минэкономразвития России рейтинге 38 ведомственных ФЦП она заняла одну из верхних строчек, получив оценку "выше среднего". Целый ряд показателей-индикаторов, таких как инвестиции в основной капитал средств размещения, количество койко-мест в коллективных средствах размещения, численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения и другие, был существенно перевыполнен. Интегральная результативность программы составляет 122%", — сообщают в ведомстве.