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Туризм
Туризм

Минский завод предложит туристам за $5 собрать трактор

17:5514.06.2017
(обновлено: 18:02 14.06.2017)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПроизводство тракторов Беларус на главном конвейере Минского тракторного завода. Архивное фотоПроизводство тракторов Беларус на главном конвейере Минского тракторного завода. Архивное фото
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 14 июн – РИА Новости, Нина Гурина. Минский тракторный завод (МТЗ) расширяет программу промышленного туризма, в рамках которой предложит посетителям поучаствовать в сборке тракторов, сообщил в среду РИА Новости специалист по связям с общественностью МТЗ Павел Тухто.

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"У нас уже с января работает программа промышленного туризма, но мы хотим ее усовершенствовать, сделать еще более интересной, чтобы посетители смогли окунуться в атмосферу завода… Мы позволим посетителям немного поучаствовать в процессе сборки", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в настоящее время группы посетителей, от двух до 35 человек, во время экскурсии по предприятию знакомятся с его историей, достижениями, осматривают выставку техники МТЗ, получают возможность сесть за руль трактора, сделать фотографию на память, а также посетить механический цех №5, оснащенный современным оборудованием, и корпус сборки тракторов, где расположен главный конвейер.

"А затем, если есть такое желание, за дополнительную плату, которая составляет 9 белорусских рублей или около 5 долларов, посетитель сможет поучаствовать в сборке. Ему выдадут спецодежду — фирменный комбинезон, техническую карту, в которой будет описан порядок действий", — продолжил Тухто. Он уточнил, что речь идет о пяти "несложных операциях, но поработать руками придется".

Установка элементов, например, рулевой тяги, будет проходить под контролем специалистов, ведь посетитель будет принимать участие в сборке реального трактора, который впоследствии пойдет на реализацию. Затем посетитель получит сертификат, в котором будет указано, в сборке какого трактора принимал участие турист, добавил представитель МТЗ.

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Сейчас на заводе набирают первую группу для обновленной экскурсии. Записаться на нее можно со среды через сайт и соцсети предприятия или по телефону. Кроме того, любая туристическая компания может привезти на экскурсию свою организованную группу. Ожидается, что она состоится в конце июня-июле. "Мы ожидаем, что количество туристов, посещающих наше предприятие, вырастет", — сказал Тухто.

По его словам, с января на экскурсии по МТЗ побывали уже 1,2 тысячи человек, четверть из которых – иностранцы из 18 стран, в частности Эстонии, Испании, Финляндии, России, США, Германии, Австрии и Польши. По информации предприятия, минимальный разрешенный возраст участника экскурсии – 12 лет. Экскурсии проводятся утром и днем в рабочие дни МТЗ на русском, английском, испанском и немецком языках.

Минский тракторный завод был основан в 1946 году. Предприятие, выпускающее трактора для различных сельскохозяйственных работ, спецтехнику и лесные машины, работает примерно в 60 странах мира, имеет сборочные производства в ряде государств. На МТЗ заявляют, что каждый десятый трактор в мире — из Белоруссии.

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