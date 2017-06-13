В Госдуме предложили прописать, на что пойдут средства от курортного сбора

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев обратил внимание на проблемы в законопроекте о курортном сборе, подчеркнув, что документ будет сложно принять без четких критериев, на что будут потрачены деньги.

Правительство 6 мая внесло в Госдуму проект закона "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае".

"Мнений действительно много (по поводу законопроекта о курортном сборе). Собрать можно, и это большое желание и местных властей, и большое желание региональных властей. Другое дело, как потратить… Без четких критериев, на что будут потрачены деньги, принимать в этом виде законопроект очень сложно", — сказал Дегтярев на круглом столе в Госдуме на тему: "Законодательное обеспечение реализации поручений президента РФ, направленных на развитие туризма".

Кроме того, Дегтярев обратил внимание на другие аспекты проблемы. "На фоне демпинга наших соседей и снижающихся цен на отдых, в том числе в Турции, мы в медийное пространство выносим эту тему. Это очень-очень тернистый путь, и нужно его хорошенько подготовить, прежде, чем на него ступать", — считает парламентарий.

Зампред комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова напомнила, что законопроект, который внесен в Госдуму, является экспериментом в четырех регионах. Она отметила, что в законопроекте очень много "преференций передается непосредственно субъектам по тому, как они будут развивать, как они будут реализовывать эту ситуацию".

"Если мы будем принимать закон в Государственной думе, мы должны иметь нормативно-правовые, законодательные хотя бы предложения, которые будут в регионах, каков будет механизм, на что будут израсходованы деньги. Чтобы мы знали, что отдыхающие поедут, и система будет абсолютно прозрачная", — подчеркнул депутат.

По ее словам, если эксперимент по курортному сбору в четырех регионах пройдет неудачно, тогда "речь будет идти полностью об отмене этого эксперимента". Она полагают, что законопроект несет в себе два главных риска – ничтожность собираемых средств и отток отдыхающих.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов также выразил опасение, что в результате введения курортного сбора большого притока средств в бюджет регионов может не произойти. "Мы считаем, что если мы говорим о том, что это дополнительный налог, то, наверное, налогами должна заниматься профильная организация – налоговая инспекция. В законопроекте предлагается другое администрирование. Есть опасение, что затраты на администрирование по сбору этого курортного сбора могут быть достаточно высокие. Психологически он появится, а фактически, к сожалению, может так получиться, что большого притока в бюджет в регионов не произойдет", — сказал Кривоносов.

Он также отметил, что законопроектом не предусмотрены единый образец учета документов и единая система учета результатов эксперимента.