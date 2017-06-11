Китайским туристам предложат семь "красных маршрутов" по России

ЦЗУНЬИ (КИТАЙ), 11 июн — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Федеральное агентство по туризму в ноябре 2017 года представит семь вариантов "красных маршрутов" по территории РФ для китайских туристов, сообщил в воскресенье советник руководителя Ростуризма Владимир Шаров.

Выступая в рамках Международного диалога о "Красном маршруте" в китайском Цзуньи, представитель ведомства рассказал, что Ростуризм сейчас находится на последнем этапе утверждения маршрутов проекта "красного туризма", который планируется системно реализовывать на территории Российской Федерации.

"Все наши понятийности относительного "красного туризма" мы основывали на опросе, который провели среди туроператоров России и Китая, а также китайских туристов на территории России. Опросы выявили некоторые тенденции, которые говорят о том, что китайцы воспринимают "красный маршрут" в России как путь Мао Дзэдуна в Советском Союзе. Именно поэтому разработка трёх маршрутов из семи, которые мы будем предлагать китайским туроператорам, связана как раз с этим визитом лидера КНР", — сказал Шаров.

"По линии Федерального агентства по туризму мы планируем в июле и ноябре провести несколько профессиональных встреч. Итоговой станет встреча, посвященная 100-летию Октябрьской революции в Москве, где мы китайскому и российскому сообществу продемонстрируем семь маршрутов "красного туризма" по территории РФ", — сказал он.

Шаров уточнил, что среди регионов, включённых в этот проект, будут Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск, города Поволжья, Урала, Сибири и Карелии.