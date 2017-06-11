Китайским туристам предложат семь "красных маршрутов" по России

ЦЗУНЬИ (КИТАЙ), 11 июн — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Федеральное агентство по туризму в ноябре 2017 года представит семь вариантов "красных маршрутов" по территории РФ для китайских туристов, сообщил в воскресенье советник руководителя Ростуризма Владимир Шаров.
"Все наши понятийности относительного "красного туризма" мы основывали на опросе, который провели среди туроператоров России и Китая, а также китайских туристов на территории России. Опросы выявили некоторые тенденции, которые говорят о том, что китайцы воспринимают "красный маршрут" в России как путь Мао Дзэдуна в Советском Союзе. Именно поэтому разработка трёх маршрутов из семи, которые мы будем предлагать китайским туроператорам, связана как раз с этим визитом лидера КНР", — сказал Шаров.
"По линии Федерального агентства по туризму мы планируем в июле и ноябре провести несколько профессиональных встреч. Итоговой станет встреча, посвященная 100-летию Октябрьской революции в Москве, где мы китайскому и российскому сообществу продемонстрируем семь маршрутов "красного туризма" по территории РФ", — сказал он.
Шаров уточнил, что среди регионов, включённых в этот проект, будут Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск, города Поволжья, Урала, Сибири и Карелии.