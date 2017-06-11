В ТАРР рассказали о "красном туризме" между Россией и Китаем

ЦЗУНЬИ (КИТАЙ), 11 июн — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Регионы Российской Федерации готовы принимать туристов из Китайской Народной Республики в рамках программы "красного туризма", сообщила в воскресенье генеральный директор Туристской ассоциации регионов России Светлана Ануфриенко.

Выступая в рамках Международного диалога о "Красном маршруте" в китайском Цзуньи, она напомнила, что Россию и Китай сближают общие страницы истории и общие темы, которые близки нашим народам.

"Организация туристских обменов имеет большое значение для наших государств, он способствует к взаимному познанию быта, традиций, культурному обогащению наших граждан, развивает экономику, укрепляет дружбу между народами", — отметила Ануфриенко.

Спикер подчеркнула, что число поездок китайских туристов в Россию уже составляет более миллиона человек в год и имеет постоянную тенденцию к увеличению. Число российских туристов в Китай так же растёт.

"Тема красного туризма связывает Китай и Россию идеями революционного движения и широко касается обеих наших стран. Для развития этого туризма в Китае, популяризации его в России, воспитание патриотичности и гордости за свою историю важно расширять границы туристических потоков. Регионы РФ рады принимать у себя китайских туристов. Многие места в бывшем СССР связаны с тематикой "красного туризма", — резюмировала она.