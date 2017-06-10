На Камчатке создадут туристический кластер

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июн — РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском создадут туристско-рекреационный кластер "Петропавловская гавань" и построят эко-отель на берегу Авачинской губы. Объем инвестиций в проекты составит более 3 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Камчатского края.
"Сейчас проводится инженерно-строительная экспертиза производственных корпусов завода для определения возможности их перепрофилирования под туристические объекты. На акватории Петропавловской бухты завершается монтаж причальных понтонов. Их эксплуатация позволит расширить швартовочные места для маломерных судов в создаваемом яхтенном порту", — сказали в пресс-службе краевого правительства.
Кроме того, инвесторы планируют построить сеть экологических отелей в 14 регионах России, в том числе на территории Камчатского края. Строительство эко-отеля на берегу Авачинской губы станет частью проекта.
"Камчатский край взял стратегический курс на развитие туристической инфраструктуры, способной удовлетворить самые взыскательные требования российских и зарубежных туристов", — сказал губернатор региона Владимир Илюхин на встрече с инвесторами в Москве. Он предложил инвесторам рассмотреть другие площадки под строительство эко-гостиниц на территории края.
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