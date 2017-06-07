Ростуризм: скоро пользоваться услугами "ВИМ-Авиа" можно будет без опасения

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. После того как авиаперевозчик "ВИМ-Авиа" предоставит достоверную информацию о том, какие объемы перевозки авиакомпания сможет осуществлять в ближайшее время, ее услугами можно и нужно будет пользоваться, заявил в среду глава Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Олег Сафонов.

Ранее СМИ сообщили, что глава Ростуризма порекомендовал туроператорам прекратить продажу туров, перелеты по которым осуществляет компания "ВИМ-Авиа".

В начале июня компания сообщила о сокращении чартерной программы рейсов до 15 июня, отметив, что 1 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться. Однако руководство компании посчитало скорость восстановления рабочего графика недостаточной и приняло решение о кардинальной коррекции расписания за счет чартерной программы.

Выступая на заседании штаба по разрешению ситуации, связанной с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", Сафонов призвал туристов сохранять спокойствие и напомнил, что в Ростуризме создана ассоциация "Турпомощь", работает горячая линия, куда клиенты могут обратиться и получить оперативную информацию.

"В ближайшее время мы получим от "ВИМ-Авиа" информацию, какую именно перевозку она сможет осуществить. Не нужно опасаться этой авиакомпании, скоро ситуация стабилизируется, и можно будет пользоваться услугами "ВИМ-Авиа", — считает он.

"Мы должны четко понимать, что авиакомпания "ВИМ-Авиа" работает, она не останавливается. Понятно, что она планирует свою деятельность. Ту перевозку, которую на 100% "ВИМ-Авиа" выполнит, ее продавать можно и нужно, сверх этого продавать пока не надо", — отметил чиновник.