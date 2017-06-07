Ростуризм призвал не бояться "эффекта домино" на рынке из-за "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов заверил, что проблемы с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", вынудившие туристические компании за свой счет перебронировать рейсы, не нанесут удара по индустрии в целом благодаря устойчивости компаний, работавших с "ВИМ-Авиа".

В последнее время "ВИМ-Авиа" массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. Транспортные прокуратуры нескольких регионов начали проверку по факту массовых задержек рейсов.

В начале июня компания сообщила о сокращении чартерной программы рейсов до 15 июня, отметив, что 1 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться. Однако руководство компании посчитало скорость восстановления рабочего графика недостаточной и приняло решение о кардинальной коррекции расписания за счет чартерной программы.

"Туроператоры предприняли все усилия для того, чтобы защитить интересы своих клиентов. За свой счет, до получения возмещения от "ВИМ-Авиа", перебронировали рейсы, селили в гостиницах на период ожидания, продлевали или переносили даты путевок, предлагали другие туристические направления на выбор, или же просто возвращали деньги за тур", — сказал Сафонов, выступая на совещании, посвященном проблемам с авиакомпанией "ВИМ-Авиа".

Он подчеркнул, что данная ситуация очень неприятно сказалась на туристах, которые е смогли вовремя вылететь на отдых, а кто-то до сих пор беспокоится о судьбе своего тура.

"Важно отметить, что "эффекта домино", которого сейчас опасаются потребители, не будет. Туроператоры, работающие с "ВИМ-Авиа", являются крупными и финансово устойчивыми компаниями, способные даже во внештатной ситуации полностью свои обязательства перед клиентами", — уточнил глава ведомства.

Сафонов напомнил, что после потрясений 2014-2015 годов в России создан не имеющий аналогов механизм защиты туристов и в настоящее время уровень финансовой защищенности потребителей туристских услуг в России самый высокий за всю историю отечественного туризма.