"ВИМ-Авиа" не рассчитала своих возможностей, заявили в Росавиация

УЛЬЯНОВСК, 7 июн — РИА Новости. "ВИМ-Авиа" не рассчитала своих возможностей, нарастив перевозки в январе-мае на 204%, заявил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько.

"Дело в том, что авиакомпания "ВИМ-Авиа" за период с января по май увеличила объемы перевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 204%. Авиакомпания не рассчитала свои возможности со своими желаниями. "ВИМ-Авиа" стремились к росту своих перевозок, "перегрелись", и сейчас им приходится корректировать свои программы перевозок", — сказал Нерадько.

Он отметил, что у компании достаточное количество чартерных рейсов на китайском направлении, других направлениях, и "здесь приходится авиакомпании передавать своих пассажиров на рейсы других авиакомпаний и частично отменять рейсы и возвращать деньги пассажирам".

В последнее время "ВИМ-Авиа" массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. Транспортные прокуратуры нескольких регионов начали проверку по факту массовых задержек рейсов, а глава Колымы Владимир Печеный пожаловался на авиакомпанию в Росавиацию.

Компания в прошлый четверг сообщила о сокращении чартерной программы рейсов до 15 июня, отметив, что 1 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться. Однако руководство компании посчитало скорость восстановления рабочего графика недостаточной и приняло решение о кардинальной коррекции расписания за счет чартерной программы.