Действия "ВИМ-Авиа" ставят под угрозу отдых 200 тысяч россиян в 2017 году

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Около 200 тысяч туристов уже купили турпродукт на основе перевозки авиакомпании "ВИМ-Авиа" летом 2017 года, согласно данным, которые предоставили туроператоры, сообщил глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

"Исходя из того, что нам на совещании сообщили туроператоры, не менее 200 тысяч человек уже купили турпродукт на основе услуг "ВИМ-Авиа", — сказал Сафонов на совещании в Ростуризме, посвящённом проблемам с авиакомпанией "ВИМ-Авиа".

Он так же предложил временно прекратить продажу туров на основе авиаперевозки "ВИМ-Авиа".

В начале июня компания сообщила о сокращении чартерной программы рейсов до 15 июня, отметив, что 1 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться. Однако руководство компании посчитало скорость восстановления рабочего графика недостаточной и приняло решение о кардинальной коррекции расписания за счет чартерной программы.

Были отменены рейсы "ВИМ-Авиа" по внутренним направлениям: в Сочи и в Крым, а также по зарубежным — в Турцию, Грецию, Болгарию и на Кипр.

По данным Ростуризма, единовременная задержка пассажиров составляла до 1,5 тысячи человек, всего с начала задержек рейсов не вылетели вовремя порядка 5 тысяч человек. С учётом отмены чартерных рейсов "ВИМ-Авиа" до 15 июня текущий дефицит мест составляет 77 тысяч человек.