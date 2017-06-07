В АТОР рассказали о будущем круизного лайнера "Генерал Ватутин"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Вышедший из Киева лайнер "Генерал Ватутин", передвижения и принадлежность которого ранее заинтересовали российские и украинские СМИ, будет поставлен на внутренние речные маршруты в РФ уже в 2018 году, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

"Как удалось выяснить "Вестнику АТОР", продавать туры на рейсы нового лайнера будет круизная компания "Инфофлот". Генеральный директор этого оператора речных круизов Александр Сахаров подтвердил, что теплоход приобретен сейшельской компанией Skypoint. Управлять теплоходом в России эта компания будет через свою "дочку" (российское юрлицо), с которой и будет эксклюзивно сотрудничать "Инфофлот", — говорится в сообщении. — Теплоход встанет на внутренние речные маршруты уже в 2018 году. По словам гендиректора "Инфофлота", до начала навигации лайнер должен пройти проверку речного регистра…. На данный момент точно неизвестно, по каким именно маршрутам будет выполнять навигацию 2018 года "Генерал Ватутин".

Ранее СМИ сообщили, что круизный лайнер "Генерал Ватутин" изменил курс и движется в сторону Ростова-на-Дону. По данным одесского издания "Думская", 1 июня лайнер вышел из Киева в так называемый "горящий тур". Не заходя в очередной пункт круиза, в Одессу, он направился из Херсона в Измаил, после чего совершил переход в Вилково. В понедельник лайнер вышел из Вилково и взял курс на Крым. Ночь он провел возле южного берега полуострова, а во вторник утром возобновил движение. При этом на сайте MarineTraffic, на котором отслеживается движение судов в реальном времени, сообщается, что "Генерал Ватутин" направляется из Измаила в Ростов-на-Дону под флагом Белиза.

Ранее сообщалось, что судном владеет собственник из России, которому оно было продано компанией гражданина Кипра. На борту лайнера находится около 15 человек — экипаж судна и представитель судовладельческой компании.

"Генерал Ватутин" — круизный четырехпалубный теплоход, который курсирует по Днепру и Черному морю. На судне оборудованы 154 гостевых номера, в них могут разместиться 280 пассажиров. На судне также есть два ресторана, два бара, читальный зал, сауна, салон красоты и сувенирный киоск.