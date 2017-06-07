В Крыму может появиться аналог курортов Мертвого моря

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Чокракское озеро на востоке Крыма может стать аналогом курортов Мертвого моря, заявил министр экономического развития республики Андрей Мельников.

Ранее Мельников сообщал, что на озере будет создан новый бальнеологический курорт. Туристический кластер создается в рамках федеральной целевой программы.

"Я уверен, что это будет уникальное место, с точки зрения притягательности людей, которые хотят повысить свое здоровье с помощью грязевого лечения. У нас один из мировых курортов, который раскручен, – это Мертвое море. Вот Чокрак в России может стать абсолютным конкурентом для Иордании и Израиля в этом плане. У нас для этого есть абсолютно все возможности", — сказал Мельников журналистам.

По его словам, для того, чтобы на озере Чокрак сделать "уникальную историю", нужны креативные люди, знания и технологии.

Чокракское озеро или Чокрак — соленое озеро, расположенное недалеко от села Курортное Ленинского района в 16 километрах от Керчи.

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