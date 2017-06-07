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Туризм
Туризм

Власти Крыма обещают безопасных отдых для иностранных туристов

10:5107.06.2017
(обновлено: 11:12 07.06.2017)
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© РИА Новости / Артем КреминскийПерейти в фотобанкОтдых в Крыму. Архивное фотоОтдых в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Креминский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Крым открыт для иностранных туристов, курорты которого гарантируют безопасный отдых и хорошее времяпрепровождение, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Наталья Поклонская. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Курортам в Крыму нужно улучшить сервис, считает Поклонская
По его словам, как показывает практика предыдущих лет, иностранные туристы активно едут на отдых в Крым. Большинство среди них составляют граждане Украины.

"Все кто к нам приезжает, отмечают высочайший уровень безопасности, гостеприимства и благожелательности со стороны самих крымчан. У нас ситуация гораздо спокойнее, чем во многих странах мира, куда ездят туристы. Там взрываются бомбы, складывается сложная ситуация. У нас же полное спокойствие и абсолютная благожелательность в отношении наших иностранных гостей, которых мы всем сердцем приветствуем на курортах Республики Крым", — сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, модернизация и улучшение всей крымской туристической инфраструктуры будет вести к увеличению потока туристов и качества их обслуживания.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Открытие курортного сезона в Крыму
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкВ Крыму открыли курортный сезон. Во всех городах и районах республики прошли приуроченные к этому событию массовые гулянья и концерты.Отдыхающие на пляже в Евпатории
© РИА Новости / Макс Ветров
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В Крыму открыли курортный сезон. Во всех городах и районах республики прошли приуроченные к этому событию массовые гулянья и концерты.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкГлавный лозунг открытия сезона: "Екатерининская миля", сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.Девочка запускает мыльные пузыри в Евпатории
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Главный лозунг открытия сезона: "Екатерининская миля", сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.
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© РИА Новости / Макс Ветров
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В 2017 году исполняется 230 лет с момента визита императрицы Екатерины II на полуостров, который принято считать началом развития туризма в Крыму, пояснил министр.
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По словам Стрельбицкого, в Крыму намерены сохранить турпоток на уровне прошлого года.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкУчастник театрализованного представления на открытии курортного сезона в Евпатории.Участник театрализованного представления на открытии нового курортного сезона в Евпатории
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Участник театрализованного представления на открытии курортного сезона в Евпатории.
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Керченская паромная переправа в 2017 году справится с наплывом туристов, полагает Стрельбицкий.
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Чтобы улучшить качество сервиса, на полуострове проводятся мероприятия по подготовке кадров.
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© РИА Новости / Макс Ветров
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По сравнению с прошлым годом количество пляжных территорий в Крыму увеличилось в 1,3 раза - с 367 до почти 500.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкОтдыхающая на пляже в Евпатории.Отдыхающая на пляже в Евпатории
© РИА Новости / Макс Ветров
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Отдыхающая на пляже в Евпатории.
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© РИА Новости / Макс Ветров
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В Крыму уже началась навигация. Из Самары в Керчь прибыл первый теплоход с туристами.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкУчастники театрализованного представления на открытии курортного сезона в Евпатории.Участники театрализованного представления приплыли на открытие нового курортного сезона в Евпатории
© РИА Новости / Макс Ветров
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Участники театрализованного представления на открытии курортного сезона в Евпатории.
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