Власти Крыма обещают безопасных отдых для иностранных туристов
10:5107.06.2017
(обновлено: 11:12 07.06.2017)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Крым открыт для иностранных туристов, курорты которого гарантируют безопасный отдых и хорошее времяпрепровождение, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
По его словам, как показывает практика предыдущих лет, иностранные туристы активно едут на отдых в Крым. Большинство среди них составляют граждане Украины.
"Все кто к нам приезжает, отмечают высочайший уровень безопасности, гостеприимства и благожелательности со стороны самих крымчан. У нас ситуация гораздо спокойнее, чем во многих странах мира, куда ездят туристы. Там взрываются бомбы, складывается сложная ситуация. У нас же полное спокойствие и абсолютная благожелательность в отношении наших иностранных гостей, которых мы всем сердцем приветствуем на курортах Республики Крым", — сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, модернизация и улучшение всей крымской туристической инфраструктуры будет вести к увеличению потока туристов и качества их обслуживания.
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Главный лозунг открытия сезона: "Екатерининская миля", сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.
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