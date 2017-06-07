Малайзия с августа введет туристический налог

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Власти Малайзии с 1 августа вводят туристический налог, сумма которого будет зависеть от категории мест размещения туристов, сообщает Straits Times со ссылкой на таможенное управление страны.

Как пишет издание, налог затронет как иностранцев, так и граждан Малайзии вне зависимости от их цели путешествия. Так, за проживание в пятизвездочной гостинице с гостей будут взимать 20 ринггитов (около 4,7 доллара). Для постояльцев четырехзвездочных гостиниц налог составит 10 ринггитов (2,3 доллара). Постояльцы гостиниц с 3,2 и 1 "звездочками" заплатят около 1,2 доллара. В местах размещения, не имеющих звезд, придется заплатить 0,5 доллара.

При этом отмечается, что туристический налог не коснется туристов, останавливающихся в семьях, а также в местах, находящихся в ведении религиозных учреждений и помещениях с менее чем 10 комнатами.

Как отметил министр туризма и культуры страны Мохамед Назри Абдул Азиз, потенциальный доход от введения нового налога может составить около 654 миллионов ринггитов (153 миллиона долларов), если уровень заполняемость мест размещения туристов достигнет 60%.