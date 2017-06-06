Отмена виз не добавила популярности Албании на туристическом рынке России

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Отсутствие своевременной информации о сезонной отмене виз в Албанию для россиян и прямого авиасообщения делают это туристическое направление малопривлекательным для туристов из России, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Безвизовый режим для граждан России на время курортного сезона вводится властями Албании уже несколько лет, и в этом году тоже — с 31 мая по 15 ноября. Однако, по словам операторов, отсутствие заблаговременной информации, с какого числа откроют безвизовый въезд, и будет ли он вообще, сильно мешает развитию направления. Старт безвизового коридора все время приходится на разные даты, заранее его предсказать невозможно. Кроме того, турпоток из России тормозит отсутствие прямого перелета в Албанию", — говорится в сообщении.

"Консульские службы Албании определяются со сроками безвизового режима очень поздно. Как только визы отменяют, интерес к стране сразу возрастает. Но к этому моменту многие отели оказываются частично или полностью занятыми. Например, с Украиной у Албании в принципе безвизовый режим, так что украинские операторы поднимают чартеры в Тирану и заблаговременно, со скидками, занимают лучшие гостиницы", — рассказала руководитель отдела компании "Ванд" Елена Бондаренко.

По ее словам, люди не готовы платить за визы порядка 200 евро на семью из трех человек, и, конечно, неудобно добираться в Албанию через третьи страны, так как из Москвы приходится лететь со стыковками в Стамбуле, Вене, Белграде. "А на морских побережьях Европы много направлений, куда летят прямые рейсы", — считает туроператор.

При этом специалисты отмечают, что эта страна имеет неоспоримые достоинства, в числе которых чистое море, интересная экскурсионная программа, безопасность, доброжелательное отношение к россиянам. "Немногие знают, что это европейская страна, весьма популярная, к примеру, у итальянцев, а также у белорусов и украинцев. Если все получится, в 2018 году Албания вполне сможет потеснить Болгарию и Черногорию", — пояснил генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян. Он подчеркнул, что чартер снизит общую стоимость пакета, иначе не имеет смысла его затевать — страна недорогая, такой же должна быть и перевозка.

В компании "Пакс" рассказали о значительном падении объемов продаж в Албанию. По мнению руководителя профильного отдела Оксаны Колесниковой, продажи направления просели на 60% по сравнению с 2016 годом. "Падение, скорее, связано с открытием Турции. В Албании очень хорошие пляжи и привлекательные цены, возможно, в прошлом году туда и поехали "турецкие" туристы. Да и перелеты со стыковками не всех устраивают", — сказала она.