Половину иностранных туристов в Анталье за май 2017 года составили россияне

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Почти 505 тысяч российских туристов посетило в мае турецкую Анталью, что составило половину всего иностранного турпотока, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Благодаря российским туристам зарубежный въездной турпоток в Анталью увеличился по сравнению с маем прошлого года сразу на 65% — и это на фоне того, что отток туристов из Европы в Турции продолжается. По данным администрации курорта, в мае Анталью посетило более миллиона иностранных туристов, при этом каждый второй зарубежный гость был из России. В общей сложности в Анталье в мае побывало почти 505 тысяч российских туристов", — говорится в сообщении.

В мае текущего года доля российского рынка в общем въездном потоке в Анталью составила 47,74%, более чем вдвое превзойдя немецкий рынок (19,82%), в четыре раза — украинский рынок (10,06%), в 10 раз — голландский (4,04%) и в 23 раза — британский (2,07%).

В динамике российский рынок вырос на 5315% к маю прошлого года (в тот период между РФ и Турцией не было организованного туризма), и на 22% — по сравнению с маем 2015 года (417 тысяч человек), но все же отстает на 17% от уровня 2014 года (592 тысячи туристов).

Что касается итоговой статистики за первые пять месяцев этого года, то Анталью посетило почти 2 миллиона иностранных туристов (+30% по сравнению с тем же периодом 2016 года). Российский турпоток и в этом разрезе стал лидирующим: 691 тысяча туристов (+3137% к январю-маю 2016 года).

"В Турции считают, что российский рынок в 2017 году выйдет на показатели уровня 2015 года (3,6 миллиона туристов). Как считает глава Федерации отельеров Турции (TUROFED) Осман Собер, россияне сохранят свое первенство в Анталье. Развитие событий на европейском рынке эксперт назвал "скукой", считая, что туристы из Германии и Нидерландов будут воздерживаться от поездок в Турцию из-за политической напряженности в отношениях своих стран с Турцией", — отмечается в сообщении.