Ситуация вокруг Катара приведет к подорожанию ряда турнаправлений

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Разрыв дипломатических отношений между рядом стран и Катаром будет иметь серьезные последствия не только для Катара, но отразится на географии и ценах дальнемагистральных авиаперевозок, в том числе тех, которые производились транзитом через Доху, сообщает во вторник Российский союз туриндустрии (РСТ).

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

Эксперты туриндустрии считают, что сложность ситуации в том, что Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили не только о разрыве дипломатических отношений с Катаром, но и о прекращении с ним морского и воздушного сообщения.

В Катар перестают летать Etihad Airways, FlyDubai, Emirates и Air Arabia. Они уже объявили об аннуляции рейсов и возврате билетов. Egypt Air отложил с 6 июня рейсы в/из Дохи и сообщил о закрытии воздушного пространства с Катаром. Затем Qatar Airways через свой сайт сообщила, что прекращает полеты в Саудовскую Аравию. Насчет отмены катарской авиакомпанией рейсов в Дубай, Абу-Даби и Каир пока заявлений не было, но они ожидаются.

Транзитная роль Катара

По словам генерального директора компании "Арт-Тур" Дмитрия Арутюнова, Катар как туристическое направление на российском рынке представлен слабо, поскольку это хоть и интересная, но довольно закрытая страна. Он считает, что остановка авиакомпанией Qatar Airways полетов в Эмираты также вряд ли отразится на российском турпотоке в эту страну, так как туристы предпочитают прямые рейсы, которых достаточно много даже из регионов.

При этом специалисты отмечают, что Qatar Airways привлекает пассажиров не столько поездками в сам Катар, сколько возможностью летать из Европы в Азию или Австралию с удобной пересадкой в Дохе. По данным IATA, лишь 15-20% пассажиров из Европы летит непосредственно в Катар, остальные транзитом направляются по популярным курортным направлениям — Бали, Гоа, Мальдивы, Шри-Ланка, Сингапур.

"В качестве транзитного перевозчика Qatar Airways очень востребована и на российском рынке. Туристы активно ею пользовались, потому что это качественная авиакомпания с прекрасным новым флотом и вполне адекватной ценовой политикой", — пояснил генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян.

Россия и Катар

Европейские и российские внешнеполитические ведомства занимают осторожную позицию, призывая участников конфликта решить проблемы мирным путем. "Это двусторонние отношения конкретных государств. Мы в их решения не вмешиваемся", — прокомментировал событие глава МИД РФ Сергей Лавров.

С Россией у Катара авиасообщение сохраняется, как и с большинством названных курортных направлений. Мальдивы, в частности, пока не заявили о запрете на полеты Qatar Airways и не отменили своих рейсов.

С другой стороны, учитывая, что воздушную блокаду Катару устроили его ближайшие соседи, Qatar Airways придется тщательно продумывать пути облета закрытых пространств. "Пока возможности для облета по нейтральной полосе остаются. Но говорить что-то более определенное трудно, мы ждем официального сообщения от авиакомпании", — заметил Мурадян.

Маршрутные и ценовые изменения

Некоторые международные эксперты говорят, что в нынешней ситуации национальный катарский перевозчик фактически никуда не сможет вылететь, так как основным коридорами вылета для него были Саудовская Аравия и Бахрейн.

Как пишет Al Jazeera, Qatar Airways сможет летать в Европу через Иран и Турцию, но это повлечет дополнительные многомиллионные расходы. Авиакомпания будет вынуждена менять маршруты полетов, длительность многих рейсов неизбежно увеличится, а значит, вырастут траты на топливо, и, как следствие, цены на билеты.

"Не исключено, как считают некоторые эксперты, что в сложившейся ситуации правительство Катара вообще поставит свою авиакомпанию на прикол — благо средства одной из богатейших стран мира это позволяют. Но в любом случае для Qatar Airways нынешнее положение чревато большими убытками. К чему, видимо, и стремятся арабские страны", — говорится в сообщении РСТ.

Эксперты уверены, что нынешние ограничения "аукнутся" не только Qatar. Из-за падения пассажиропотока понесут потери и перевозчики стран-организаторов блокады. Но кто-то и может выиграть. По словам Мурадяна, если ситуация не стабилизируется, поток Qatar Airways на экзотических направлениях вполне могут "подобрать" Singapore Airlines и Emirates, тогда цены на их билеты, скорее всего, вырастут.