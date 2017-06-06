Электронные визы для посещающих Калининград будут бесплатными

КАЛИНИНГРАД, 6 июн — РИА Новости. Электронные визы для иностранцев, желающих посетить Калининград, будут бесплатными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с врио губернатора области Антоном Алихановым.

"Статус особой экономической зоны в Калининградской области существует, и в рамках работы по облегчению условий для передвижения между вами и вашими соседями мы сейчас, МИД внёс предложение в правительство о том, чтобы перейти на выдачу электронных виз, они будут бесплатными, они будут действовать в течение 30 дней и предполагать непрерывное десятидневное пребывание", — сказал Лавров.

"Это вполне комфортный режим для тех, кто хочет приезжать и запускать здесь какие-то совместные проекты сотрудничества", — добавил он.