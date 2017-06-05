Турпоток из России в Сербию растет, несмотря на отсутствие моря

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Российский турпоток в Сербию, который в 2016 году составил 70 тысяч человек, ежегодно растет на 10-20%, даже несмотря на то что страна не имеет выхода к Средиземному морю, отдыхать на котором так любят жители России, рассказала РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума менеджер по работе с РФ Национальной туристической организации Сербии Ольга Стоянович.

Собеседница агентства рассказала, что, согласно официальным данным, в 2016 году общий доход от туризма в Сербии составил один миллиард долларов, что составляет примерно 2% от общего ВВП страны.

"За последние 10 лет число туристов из России выросло в пять раз, несмотря на все кризисы и несмотря на то что в Сербии все-таки нет моря. Тенденция к увеличению туристического потока сохраняется. Мы считаем, что 2016 год стал наиболее удачным с этой точки зрения для нашей страны, тогда в гостях у нас побывало порядка 70 тысяч туристов из России. Эта цифра на первый взгляд кажется не очень большой, но и наша страна не так уж велика, у нас всего 7 миллионов (человек) населения. Кроме того, динамика сама по себе прекрасно обнадёживает. Ежегодно поток туристов из вашей страны увеличивается на 10-20% в зависимости от экономической ситуации", — пояснила Стоянович.

Русские в Сербии

Она уточнила, что первое место по посещаемости среди наших соотечественников занимает Белград, кроме того, россияне активно посещают лечебные и горнолыжные курорты страны.

"Россия всегда входит в пятёрку лидирующих стран, граждане которых посещают Сербию. Чаще россиян к нам приезжают только наши соседи — жители стран бывшей Югославии. Здесь главную роль играет тот факт, что сказываются отличные отношения между нашими странами и между нашими людьми. Кроме того, имеет значение, что в Сербии для россиян действует безвизовый режим, а также то, что до нашей страны легко добраться из России. Несколько раз в день между Москвой и Сербией курсируют прямые авиарейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и Air Serbia. Кроме того, несколько раз в неделю теперь летают самолёты и из Санкт-Петербурга", — добавила собеседница агентства.

По словам Стоянович, в Сербии российских туристов прежде всего интересует культурно-историческое наследие, города, активный отдых и разнообразные фестивали.

"У нас очень хорошая гостиничная база, а соотношение цены и качества очень привлекательное. Наша страна предлагает вполне европейский сервис, а уровень цен имеет гораздо более низкий", — отметила она.

Лечебно-оздоровительный туризм

Однако собеседница агентства считает, что главное, ради чего россияне приезжают в Сербию — это ее лечебные курорты, которых много в стране. Здравницы базируются на источниках с различным химическим составом, температурой и имеют очень разные лечебные показатели.

"Кроме того, последнее время все большей популярностью стали пользоваться SPA-процедуры. Смело могу сказать, что уровень предлагаемых услуг достаточно высокий, практически европейский, а уровень цен гораздо ниже, чем в Европе. Например, курорт Врнячка Баня почти не уступает чешским Карловым Варам, потому что качество воды там очень похоже. Это один из наших самых популярных курортов, куда приезжает очень много россиян. А главное, что те, кто уже побывал во Врнячка Бане, возвращаются туда снова и снова. Это говорит о том, что лечение и обслуживание наших гостей устраивает", — уточнила Стоянович.

Она также рассказала о других известных курортах с источниками различного назначения, отметив курорт Атомска Баня, где местная вода способствует лечению самых тяжелых заболеваний, таких как рассеянный склероз.

"Многие термальные курорты ориентированы на Wellness и SPA. При этом, как я уже говорила, цены на таких курортах в Сербии очень привлекательны. Примерно за 40 евро в день клиент получает проживание, полное питание, медицинское обследование и базовый пакет процедур. Каждый курорт имеет закрытые и открытые бассейны с лечебными водами", — пояснила представитель сербского туризма.

Собеседница агентства подчеркнула, что гостям из России очень нравится, что на всех сербских курортах, которые ориентированы на российского потребителя, не менее 30% персонала говорят на русском языке.

Белград — центр транзитного туризма

Стоянович добавила, что недавно на презентации бизнес-потенциала столицы Сербии прозвучала идея, что Белград может стать центром транзитного туризма между Евразией и другими континентами.

"Сербия находится в центральной Европе, на перекрёстке основных путей. Ещё во времена Югославии Белград был транзитным пунктом для многих авиационных интерконтинентальных маршрутов. Сегодня стали постепенно возвращаться к этой идее. Сербия возобновила перелёты в Америку, уже три года мы летаем в Израиль и во многие другие удаленные страны", — рассказала она.

Чиновница пояснила, что теперь можно прилететь из России в Белград, остановиться там на несколько дней, а потом продолжить путешествие за океан.

"В такой ситуации было бы обидно не познакомиться с нашей столицей — это прекрасный город, у него есть своя особая атмосфера, особый климат, в нем живут особые люди. Гости любят знакомиться с нашей оригинальной кухней, осматривать достопримечательности Белграда. История города берет своё начало ещё со времён Римской империи. У нас есть замечательная средневековая крепость. На территории Сербии сохранились удивительные православные храмы и монастыри. Все это интересно русскому туристу. После знакомства с Белградом можно продолжить путешествие хоть в Америку, хоть на Восток", — резюмировала Стоянович.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году прошел 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступило информационным партнером форума. В мероприятиях ПМЭФ приняли участие более 14 тысяч представителей бизнеса, глав международных организаций, экспертов, ученых, журналистов из 143 стран мира. В 2017 году Сербия стала страной-гостьей форума.