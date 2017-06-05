Региональная полетная программа из-за "ВИМ-Авиа" попала под угрозу

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Туроператоры, которым пока удается пересаживать туристов с отмененных чартерных рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" из Москвы, используя мощности других авиакомпаний, опасаются, что для региональных рейсов изыскать такие возможности будет труднее, сообщил РИА Новости в понедельник источник в туротрасли.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" в последнее время массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием самолетов с технического обслуживания. В четверг авиакомпания объявила о сокращении своей чартерной программы до 15 июня. Позже перевозчик уточнил, что программа будет сокращена не более чем на 13%.

Вечером 4 июня появилась информация, что авиакомпания существенно расширила список отмененных чартерных рейсов с 5 июня, куда теперь попали на только московские, но региональные рейсы.

По словам собеседника агентства, ситуация у туроператоров, которые испытывают затруднения в работе из-за авиакомпании "ВИМ-Авиа", примерно одинаковая, но туристов пока получается пересаживать на другие рейсы.

"Однако сейчас встал вопрос, что делать с региональной полетной программой, так как недавно стало известно, что вылеты "ВИМ-Авиа" из регионов тоже сократят. С вылетами из Москвы дела обстоят лучше, так как город имеет несколько аэропортов, где работают несколько авиакомпаний, и есть свободные мощности. Что касается регионов, то ситуация получается гораздо сложнее. Пока ничего серьезного не случилось. Нам остается ждать и наблюдать, как будут развиваться события", — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

"Туристы пока не спешат отказываться от туров. Все надеются на благоприятный исход и готовы ждать до последнего. Люди запланировали отпуска и не хотят их лишаться", — сказал он.

По информации Федерального агентства по туризму, уведомления от компании "ВИМ-Авиа" получили туроператоры ООО "НТК Интурист", ООО "Корал Трэвел", ООО "ТТ-Трэвел", ООО "Музенидис Тревел Центр", ООО "Ай Си Эс Тревел Сервис", ООО "Компания ТЕЗ Тур", ООО "АНЕКС Туризм Групп".