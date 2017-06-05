В Таиланде могут ввести обязательную медицинскую страховку для туристов

БАНГКОК, 5 июн – РИА Новости. Министерство туризма Таиланда в ближайшее время подаст в правительство проект закона, устанавливающего обязательность туристической медицинской страховки для всех въезжающих в Таиланд, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Bangkok Post.

Обязательное медицинское страхование для туристов позволит избежать участившихся в последнее время случаев, когда отдыхающим, не имеющим страховки, оказывается помощь в медучреждениях Таиланда, за которую они не в состоянии заплатить, сообщает издание со ссылкой на источник в министерстве туризма. В большинстве таких случаев больницам приходится списывать долг пациентов.

Законодательство страны, в которое в 2017 году были внесены соответствующие изменения, обязывает государственные и частные медицинские учреждения оказывать неотложную помощь пациентам вне зависимости от их платежеспособности.

Согласно предложению минтуризма, национальная комиссия по страхованию Таиланда разработает план реализации всеобщего страхования туристов, в который может быть включена продажа обязательных страховых полисов в международных аэропортах и портах страны, а также в пограничных пунктах на границах с соседними государствами, в том числе через специальные автоматы, говорится в сообщении.

В 2016 году минтуризм уже предлагал подобную меру, однако тогда кабинет министров не согласился ее рассматривать, сославшись на возможное негативное влияние на рост туристического сектора, напоминает газета.