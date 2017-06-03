Крым хочет создать новый конкурентоспособный туристический продукт

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Крыму предстоит создать новый туристический продукт, чтобы не проиграть конкуренцию международным курортам, заявил министр экономического развития республики Андрей Мельников.

По его словам, Крым находится в состоянии конкурентной борьбы не с другими российскими курортами, а странами, которые предлагают досуг у моря – Турция, Египет, Болгария.

"Если Республика Крым не предложит новый туристический продукт, который будет отличаться от того, что предлагают эти страны, я думаю, и республика потеряет, и страна в целом потеряет", — сказал Мельников в эфире радио Sputnik в рамках ПМЭФ.

По его словам, у Крыма есть уникальные условия для развития курортной индустрии, чего не найти в других курортных регионах.

"Это не только море и солнце, это огромное количество объектов, связанных с историей нашей страны и других цивилизаций. Это прекраснейшие природные ландшафты. Мы хотим сделать комбинацию, чтобы человек, приезжая в Крым, мог выбрать для себя из пляжного отдыха, лечения, познавательного туризма, экотуризма и других направлений, которые скомбинированы, в зависимости от его интересов, в новый туристический продукт. Такого уникального сочетания на ближайших площадках, строго говоря, вы не найдете", — подчеркнул министр.

Кроме того, по его мнению, также необходимо делать акценты на комфортные условия отдыха и перевод санаторно-курортного обслуживания в круглогодичный режим.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>