Авиакомпания "ВИМ-Авиа" сокращает программу чартерных рейсов до 15 июня

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" сокращает чартерную программу рейсов до 15 июня, сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

"Авиакомпания "ВИМ-Авиа" объявляет о сокращении чартерной программы рейсов до 15 июня. Решение связано с необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие на фоне позднего прибытия трех воздушных судов с планового обслуживания", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что 1 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться. Однако руководство компании посчитало скорость восстановления рабочего графика недостаточной и приняло решение о кардинальной коррекции расписания за счет чартерной программы.

При этом все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в данный момент уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены, заверяет авиакомпания.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), туроператоры ищут самолеты на замену рейсов "ВИМ-Авиа".

Отмечается, что для разъяснения ситуации с систематическими задержками рейсов "ВИМ-Авиа" сегодня в Росавиацию были вызваны топ-менеджеры авиакомпании. Представители перевозчика сообщили, что причинами массового сбоя в расписании стало то, что при проведении техобслуживания воздушных судов были выявлены скрытые дефекты, устранение которых повлияло на изначально планируемый ввод в строй лайнеров. Проблемы с самолетами устранены, однако компании понадобятся еще несколько суток, чтобы полностью войти в расписание.

Ассоциация отмечает, что по состоянию на вечер 1 июня в расписании рейсов авиакомпании по-прежнему много задержек и переносов рейсов. "Между тем, по информации АТОР, туроператоры продолжают по возможности пересаживать туристов на рейсы других перевозчиков. Чаще всего рейс идет о фрахте целых самолетов", — отмечается в сообщении.

В частности, отмечают в АТОР, 31 мая туроператору "НТК Интурист" пришлось искать самолеты для перевозки в Анталью 280 туристов из Санкт-Петербурга. В компании пояснили, что свободных самолетов аналогичной емкости на рынке сейчас нет, поэтому туристы были поделены на три группы и полетели в Анталью тремя рейсами авиакомпании "Саратовские авиалинии" 31 мая и 1 июня. В "НТК Интурист" ассоциации также сообщили, что компания приняла решение компенсировать туристам потерянные сутки отдыха.