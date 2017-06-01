Сафонов рассказал о работе новой ФЦП по туризму

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму предложило сохранить кластерный подход в реализации новой ФЦП по развитию внутреннего и въездного туризма, но не ограничивать его рамками конкретных регионов РФ, сообщил РИА Новости в четверг глава Ростуризма Олег Сафонов.

Он рассказал, что в рамках новой ФЦП выделено 15 приоритетных туристических направлений.

"Это не обязательно одна административная единица, их может быть несколько в рамках единого кластера. В качестве примера можно привести Байкал, который расположен в границах Республики Бурятия и Иркутской области. Аналогичные примеры есть и в кластерах "Большая Волга", и "Каспий", и "Золотое кольцо", и так далее", — пояснил Сафонов в кулуарах ПМЭФ.

"В той ФЦП, которая сейчас реализуется, заложен кластерный подход, в рамках одного региона. Мы считаем, что теперь нужно ориентироваться на туристские перспективные направления, межрегиональные маршруты. В этом заключается развитие той ФЦП, которая сейчас реализуется. Кластерный подход нужно сохранить, но стоит его расширить. Главное, чтобы туристам было интересно, а инвесторы активно подключались к этой работе", — уверен он.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.