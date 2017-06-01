Ростуризм поможет увеличить турпотоки на космодромы Байконур и Восточный

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости, Александр Ковалев. Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) планирует в ближайшее время заключить соглашение с "Ростуризмом" о развитии туристических потоков на космодромы "Байконур" и "Восточный", заявила РИА Новости на ПМЭФ глава ЦЭНКИ Рано Джураева.

"Ваш вопрос прямо в точку. Только вчера встречались с главой Ростуризма (Олегом) Сафоновым. У нас большие планы, идут переговоры на тему совместного сотрудничества. Ему, как руководителю ведомства, очень интересно развивать туристические программы как на "Восточном", так и на "Байконуре". Мы сейчас разрабатываем программу по развитию инфраструктуры, чтобы увеличить количество туристов, создать им комфортные условия, Это важно для развития внутреннего туризма в России", — сказала Джураева.

Она уточнила, что программа касается не только "Байконура", но и нового российского космодрома "Восточный"

"Космодрома "Восточный" это касается уже сейчас, мы пока используем Благовещенск (как аэропорт прилета-вылета) и оттуда будем возить группы туристов на автобусах. Мы говорим о "сейчас", поэтому ведем работу с туристическими компаниями, которые работают в Амурской области и на Дальнем Востоке, которым интересно это развивать. У нас есть крупные компании по развитию внутреннего туризма, как раз с ними мы планируем в ближайшее время вместе с руководителем "Ростуризма" собрать совещание, чтобы рассказать им о тех туристических маршрутах, которые сегодня можем им предложить, и тех условиях, которые можем там обеспечить", — заключила Джураева.