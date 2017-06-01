Крым принял первую группу туристов из Великобритании
10:3801.06.2017
(обновлено: 10:39 01.06.2017)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Крым принял первую с момента воссоединения с Россией организованную группу туристов из Великобритании, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
"Крым посетила первая организованная группа туристов из Великобритании, но мы не афишировали их приезд, чтобы не создавать им дополнительных проблемы на их родине. У них был военно-исторический маршрут, связанный с Крымской войной. На данный момент туристы уже покинули крымскую землю", — сказал Черняк.
По его словам, в этом году планируется приезд еще нескольких организованных групп туристов, в том числе из Китая, Италии и Великобритании.
"Крым интересен иностранцам, и мы ждем в этом году новые организованные группы туристов из ближнего и дальнего зарубежья", — подчеркнул Черняк.
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