Крым принял первую группу туристов из Великобритании

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Крым принял первую с момента воссоединения с Россией организованную группу туристов из Великобритании, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"Крым посетила первая организованная группа туристов из Великобритании, но мы не афишировали их приезд, чтобы не создавать им дополнительных проблемы на их родине. У них был военно-исторический маршрут, связанный с Крымской войной. На данный момент туристы уже покинули крымскую землю", — сказал Черняк.

По его словам, в этом году планируется приезд еще нескольких организованных групп туристов, в том числе из Китая, Италии и Великобритании.

"Крым интересен иностранцам, и мы ждем в этом году новые организованные группы туристов из ближнего и дальнего зарубежья", — подчеркнул Черняк.

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