Туроператоры назвали стоимость поездки из Владивостока в КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 1 июн — РИА Новости. Экскурсионный тур из Владивостока в КНДР на теплоходе с проживанием в отеле обойдется россиянам в 27 тысяч рублей, рассказала РИА Новости менеджер туристической компании "Амита", которая занимается организацией туров для россиян в КНДР, Наталья Зинина.

Ранее между КНДР и РФ пассажирские суда не ходили. Российские туристы смогут поехать в КНДР на теплоходе из Владивостока с 1 июля. Предварительно сообщалось, что если туристы будут плыть на пароме, то стоимость путевки составит 15 тысяч рублей.

"Путевка будет стоить 27 тысяч рублей за пять дней. Все включено: трансферы на пароме и внутри страны, питание, размещение в отеле, экскурсионная программа. Мне понравился теплоход: чистый и аккуратный, доброжелательный экипаж. Там был очень красивый ресторан и очень вкусная кухня. Нас встречал представитель экотуризма (района) Раджина и показал нам все достопримечательности, которые будут показаны туристам на маршрутах: оранжереи, картинные галереи, выезд на побережье Золотой берег с посещением острова Пипха", — рассказала Зинина.

© REUTERS / Damir Sagolj Архитектура КНДР. Вид на Пхеньян и гостиницу Рюгён © REUTERS / Damir Sagolj Архитектура КНДР. Вид на Пхеньян и гостиницу Рюгён

Также русские туристы смогут увидеть парк Хэан, памятник русским солдатам, концерт детской корейской национальной студии, магазин филателии, оранжерею цветов Кимирсенхва и Кимченирхва.

"Северокорейцы все очень доброжелательные, они даже не знают, что все остальные считают их агрессорами", — отметила Зинина.

В четверг теплоход прибыл во Владивосток уже в третий раз. Линия запущена три недели назад, а в прошлый четверг судном уже прибыли первые туристы из Китая. Северокорейский город Насон и его район Раджин с незамерзающим портом получил статус особой экономической зоны и "особого города", что подразумевает возможности свободного ведения бизнеса. Теперь на линии ходит грузопассажирское судно Man Gyong Bong.

В первое время планируется перевозить в Россию китайских туристов из Хуньчуня (Раджин и Хуньчунь связывает 100 километров бетонной дороги), российских туристов в Раджин и северокорейских рабочих в Россию и обратно на родину. Судно имеет три сухих трюма общей вместимостью 1,5 тысячи тонн груза. Согласно данным на сайте перевозчика, стоимость пассажирского места в зависимости от вида каюты составляет от 600 до 750 юаней (около 5-6 тысяч рублей). По утвержденному до конца июня расписанию, теплоход будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока — каждую пятницу.