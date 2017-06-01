Туроператоры назвали стоимость поездки из Владивостока в КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 1 июн — РИА Новости. Экскурсионный тур из Владивостока в КНДР на теплоходе с проживанием в отеле обойдется россиянам в 27 тысяч рублей, рассказала РИА Новости менеджер туристической компании "Амита", которая занимается организацией туров для россиян в КНДР, Наталья Зинина.
"Путевка будет стоить 27 тысяч рублей за пять дней. Все включено: трансферы на пароме и внутри страны, питание, размещение в отеле, экскурсионная программа. Мне понравился теплоход: чистый и аккуратный, доброжелательный экипаж. Там был очень красивый ресторан и очень вкусная кухня. Нас встречал представитель экотуризма (района) Раджина и показал нам все достопримечательности, которые будут показаны туристам на маршрутах: оранжереи, картинные галереи, выезд на побережье Золотой берег с посещением острова Пипха", — рассказала Зинина.
"Северокорейцы все очень доброжелательные, они даже не знают, что все остальные считают их агрессорами", — отметила Зинина.
В четверг теплоход прибыл во Владивосток уже в третий раз. Линия запущена три недели назад, а в прошлый четверг судном уже прибыли первые туристы из Китая. Северокорейский город Насон и его район Раджин с незамерзающим портом получил статус особой экономической зоны и "особого города", что подразумевает возможности свободного ведения бизнеса. Теперь на линии ходит грузопассажирское судно Man Gyong Bong.