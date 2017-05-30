АТОР: российские туристы пока не беспокоятся о безопасности в Черногории

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости/Ирина Нехорошкина. Российские туристы после заявления представителя МИД РФ об обстановке в Черногории пока не беспокоятся о своей безопасности на отдыхе в этой стране, заявила во вторник на брифинге "Завтра будет лето: Что выбирают россияне?" исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

Отвечая на вопрос о влиянии заявления представителя МИД РФ с рекомендацией хорошо подумать, прежде чем выбирать отдых в Черногории, Ломидзе отметила, что на туристический спрос влияют официальные заявления МИД РФ, опубликованные на официальном сайте. "В данном случае было публичное заявление представителя МИД, которое нужно иметь в виду, но официальной публикации на сайте пока нет", — сказала она.

"Если туристы, которые отправляются в Черногорию, задают вопрос о ситуации в стране, то туроператоры в меру своей компетенции консультируют их, говорят о том, что такие рекомендации есть. Но таких вопросов со стороны туристов пока не поступает, они не беспокоятся по поводу своей безопасности в Черногории", — прокомментировала ситуацию представитель АТОР.

При этом Ломидзе уточнила, что заявление было сделано только накануне, и реальную картину можно будет наблюдать хотя бы через несколько дней.

В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала россиянам "дважды подумать", прежде чем ехать в Черногорию из-за "нагнетания антироссийской истерии" в этой стране.

Ранее глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия якобы "сильно вмешалась во внутренние дела" страны и пыталась препятствовать намерению властей республики вступить в НАТО. Дарманович ранее также заявил, что у Черногории есть хозяйственные отношения с Россией, которая не является главным экономическим партнером страны. По словам министра, российских туристов достаточно много, но российские инвестиции в экономику Черногории показали себя неэффективными.

Ростуризм рекомендовал российским туристам, рассматривающим возможность поездки в Черногорию, учитывать обстановку в стране и возможные риски. Федеральное агентство по туризму также призвало туроператоров, реализующих туры в Черногорию, предупреждать клиентов об угрозах, с которыми они могут столкнуться во время пребывания в этой стране.