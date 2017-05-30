В АТОР назвали страну-рекордсмена по снижению цен на летний отдых

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Турция в сезоне 2017 года предлагает для россиян беспрецедентно низкие цены, что делает это туристическое направление рекордсменом по снижению цен, заявила во вторник на брифинге "Завтра будет лето: Что выбирают россияне?" исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
Ломидзе уточнила, что летом цена будет повышаться, и поездка обойдется уже в 15-25 тысяч рублей с человека.
"Но Турция никогда не была дешевым направлением, особенно таким дешевым, как этим летом, когда ее можно назвать рекордсменом по снижению цены", — сказала представитель АТОР.
"Что касается других европейских направлений, то наши иностранные партнеры придерживаются тактики неповышения цен в валюте для российского рынка, а в некоторых случаях даже снижают, как в Чехии", — отметила Ломидзе.