Международный турпоток в Турцию вырос благодаря россиянам, сообщили в АТОР

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Данные компании Turizmdatabank, занимающейся анализом и исследованиями в сфере экономики и туризма, подтверждают, что въездной турпоток из России, который за пять месяцев 2017 года вырос на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года, обеспечивает рост общего количества отдыхающих в Турции, в то время как европейский турпоток в Анталью по-прежнему сокращается, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По данным турецкой статистики, в регионе Анталья, благодаря активности российских туристов за первые 5 месяцев этого года, въездной турпоток вырос на 30% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Согласно этим данным, в январе-мае на курорте побывало порядка 1,9 миллиона иностранных туристов, в то время как год назад за этот же период — 1,47 миллиона человек", — говорится в сообщении.

При этом, по данным Turizmdatabank, рост общего количества отдыхающих в этом году обеспечивает именно российский рынок, в то время как европейский турпоток в Анталью по-прежнему сокращается.

"С полноценным возвращением в 2017 году российского рынка Анталье удалось компенсировать значительную часть своих потерь, которые сложились в период кризиса с середины 2015 года", — отмечается в статистической сводке.

В докризисный период, например, в самом удачном 2014 году, Анталья приняла за первые пять месяцев года 2,82 миллиона туристов, большая часть которых тогда была россиянами.

Как сообщал ранее АТОР, только в апреле количество наших соотечественников в Анталье выросло в 7,5 раза. Всего в апреле благодаря расширенным полетным программам российских туроператоров на турецком курорте по путевкам побывали 152,5 тысячи россиян.