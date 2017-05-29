Ростуризм будет работать с китайскими соцсетями

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Ростуризм в 2017 году начнет работу с социальными сетями Китая для продвижения российского туристского продукта, заявил глава ведомства Олег Сафонов.

"Мы в этом году планируем начать работу со специализированными китайскими социальными сетями. Их несколько — это Weibo, Wechat и другие, для того, чтобы продвигать российский туристский продукт на рынке Китайской Народной Республики. Мы считаем это очень важным и перспективным направлением", — сказал Сафонов на Третьей международной конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений".

Он отметил, что молодое поколение в основном использует именно интернет для получения информации, для принятия разных решений, в том числе с точки зрения выбора туристических направлений и формирования плана поездки.

По итогам 2016 года количество граждан Китая, посетивших Российскую Федерацию в туристических целях, составило 1,288 миллиона человек. Российских граждан, выезжающих в Китай, было около 1,676 миллиона человек. Ранее заместитель руководителя Ростуризма Николай Королев сообщил, что ведомство ожидает в 2017 году роста количества китайских граждан, которые посетят РФ в туристических целях, на 20% по сравнению с 2016 годом.

Генеральными партнерами конференции в этом году выступили ПАО "Транснефть", ПАО "Россети" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Конференция проводится также при поддержке аппарата правительства РФ, министерства иностранных дел и посольства КНР в России.

Информационными партнерами конференции выступили агентство РИА Новости и информационное агентство и радио Sputnik медиагруппы "Россия сегодня".