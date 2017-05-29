Болгария считает Россию стратегическим партнером в сфере туризма

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова заявила, что Россия является стратегическим партнером Болгарии в сфере туризма и предложила продолжить углубленный диалог между странами в этой отрасли, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
"Конкретные результаты будут дополнены еще более интенсивной работой. Мною уже проведена встреча с послом России по поводу подготовки заседания болгаро-российской межправительственной комиссии, которая должна состояться в конце сего года в Москве, и организации заседания болгаро-российской рабочей группы по туризму", — заявила министр.
По ее словам, с послом России обсуждался также вопрос совместного посещения болгарского побережья Черного моря и традиционно предпочитаемых детских лагерей, с целью подтверждения готовности Болгарии к встрече российских туристов.
"Россия – стратегический партнер Болгарии в сфере туризма. Сообразно этому факту Министерство предприняло ряд мер в отношении российского рынка, которые должны обеспечить российских туристов в краткосрочном и среднесрочном плане", — прокомментировала Ангелкова.
Она также сообщила, что с главой Ростуризма Олегом Сафоновым обсуждаются совместные культурно-исторические и религиозные туристические маршруты.