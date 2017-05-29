Болгария считает Россию стратегическим партнером в сфере туризма

Туристы на пляже на побережье Черного моря в Болгарии. Архивное фото

Туристы на пляже на побережье Черного моря в Болгарии. Архивное фото

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова заявила, что Россия является стратегическим партнером Болгарии в сфере туризма и предложила продолжить углубленный диалог между странами в этой отрасли, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Ангелкова в ответ на вопрос, связанный с болгаро-российскими отношениями в сфере туризма, ответила, что интенсивный и углубленный диалог, который Болгария поддерживает с представителями Российской Федерации, продолжится.

"Конкретные результаты будут дополнены еще более интенсивной работой. Мною уже проведена встреча с послом России по поводу подготовки заседания болгаро-российской межправительственной комиссии, которая должна состояться в конце сего года в Москве, и организации заседания болгаро-российской рабочей группы по туризму", — заявила министр.

По ее словам, с послом России обсуждался также вопрос совместного посещения болгарского побережья Черного моря и традиционно предпочитаемых детских лагерей, с целью подтверждения готовности Болгарии к встрече российских туристов.

"Россия – стратегический партнер Болгарии в сфере туризма. Сообразно этому факту Министерство предприняло ряд мер в отношении российского рынка, которые должны обеспечить российских туристов в краткосрочном и среднесрочном плане", — прокомментировала Ангелкова.

По представленным ею данным, 2016 год был рекордным для болгарского туризма. "Моя амбиция – превратить достигнутые результаты в устойчивую, восходящую тенденцию", — заявила министр. В прошлом году Болгарию посетили более 580 тысяч туристов из России, а зарегистрированный рост составил почти 20%. Министр пояснила, что этот показатель не учитывает российских граждан со вторым домом в Болгарии.

Она также сообщила, что с главой Ростуризма Олегом Сафоновым обсуждаются совместные культурно-исторические и религиозные туристические маршруты.