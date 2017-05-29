TripAdvisor назвал самые популярные достопримечательности мира

Туристы у небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае. Архивное фото

Туристы у небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае. Архивное фото

ДУБАЙ, 29 мая — РИА Новости. Две достопримечательности ОАЭ вошли в список 25 самых популярных туристическим мест в мире, составленный порталом о путешествиях TripAdvisor.

Большая мечеть шейха Заеда в столице ОАЭ Абу-Даби, как и в прошлом году, заняла второе место среди самых популярных мировых достопримечательностей.

Мечеть, названная в честь основателя ОАЭ шейха Заеда бен Султана Аль Нахайяна — одна из крупнейших в мире и самая большая в ОАЭ, она способна одновременно вместить 40 тысяч верующих. Купола мечети украшены белым мрамором, их внутреннее художественное оформление также выполнено из этого камня.

На 22 позиции рейтинга оказалось самое высокое в мире сооружение — башня Бурдж Халифа в Дубае.

Первое место в списке популярных мировых достопримечательностей занял храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже. В рейтинг также вошли Базилика Святого Петра в Ватикане (четвертое место), Тадж-Махал в Индии (пятое), Храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге (шестое), Мачу-Пикчу в Перу (восьмое), Эйфелева Башня в Париже (тринадцатое).