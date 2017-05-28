Отдых в Крыму летом 2017 года будет дешевле, чем в Турции

САКИ (Крым), 28 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Цены на отдых в активную часть курортного сезона в Турции будут выше, чем на крымских курортах, заявил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

"Сегодня Турция уже объявила о своих ценах на активную часть сезона, и они выше, чем в Крыму", — сказал журналистам Стрельбицкий на фестивале пляжных игр и водных видов спорта "Желтый Батискаф", который стартовал в воскресенье в курортном городе Саки.

Министр подчеркнул, что, по последним данным, Крым уже посетило 750 тысяч туристов.

"Мы идем нога в ногу с 2016 годом. Раннее бронирование у нас прошло недостаточно активно, это надо признать, но мы очень надеемся, что ситуация в корне изменится в июне и июле", — подчеркнул Стрельбицкий.

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