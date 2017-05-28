В Крыму готовы открыть пляжный сезон

САКИ, 28 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Крым готов к предстоящему пляжному летнему сезону, заявил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.

"К купальному сезону все пляжи готовы", — сказал журналистам Стрельбицкий на фестивале пляжных игр и водных видов спорта "Желтый Батискаф", который стартовал в воскресенье в курортном городе Саки.

К сезону подготовлено 470 пляжей.

По словам министра, республика намерена делать ставку также на развитие тематических пляжей: детские, спортивные, развлекательные, фантастические, космические.

"Пляжи – это не только место, где люди купаются и загорают, это место активных видов спорта, фестивалей, полноценного отдыха наших туристов. Туристы должны еще больше приезжать в Крым, потому что наши пляжи лучше", — сказал Стрельбицкий.

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