В Москве за шесть лет число туристов выросло почти на 40%

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Туристический поток в российскую столицу вырос почти на 40% за шесть лет, сообщил начальник управления гостиничного хозяйства департамента спорта и туризма Москвы Алексей Тихненко в пятницу.

"С 2010 по 2016 годы рост туристов в Москву составил 37%. Последнее время количество туристов из дальнего зарубежья сокращается. Причиной этому во многом являются какие-то политические действия. Однако уменьшение числа иностранных туристов компенсируется внутренним туризмом", — сказал Тихненко на форуме "Бизнес-весна 2017".

Он пояснил, что в прошлом году более 420 тысяч туристов из Китая посетили российскую столицу, заняв первую строчку в списке иностранных туристов Москвы. На втором месте оказались туристы из Германии.

"Турция, которая традиционно была на третьем месте, переместилась на 10-е место. Это говорит о том, что политические вещи очень интенсивно влияют на рост или уменьшение туристического потока", — сказал он.

По итогам 2016 года, по информации Тихненко, третью строчку в списке зарубежных туристов, которые посетили Москву, заняли израильтяне.

Тихненко рассказал, что раньше традиционно низким туристическим сезоном в Москве была зима, однако число туристов в это время года увеличилось благодаря фестивалю "Путешествие в Рождество".

На сегодняшний день, по его данным, вклад туризма в экономику города составляет 500 миллиардов рублей. "Это довольно значительная сумма, но мы понимаем, что потенциал туризма как отрасли экономики гораздо больше. Город ставит перед собой задачу довести вклад туризма до 1 триллиона рублей", — сказал Тихненко.

Этого, по его мнению, можно добиться за счет роста числа туристов и увеличения времени их пребывания.