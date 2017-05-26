В Минкавказа рассказали о тонкостях законопроекта о курортном сборе

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Размер курортного сбора должен рассчитываться в зависимости от развитости инфраструктуры территории, вести отчетность постояльцев и взимать курортный сбор должны будут и старушки, сдающие комнаты отдыхающим, а список льготников, освобождающихся от уплаты сбора, еще доработают, рассказала на "нулевом чтении" законопроекта об экспериментальном введении курортного сбора директор департамента инвестиционных проектов Минкавказа Ольга Рухуллаева.

Кабмин РФ 28 апреля одобрил законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", который предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке. При этом предполагается, что регионы сами должны установить размер сбора, исходя из того, что он не должен превышать 100 рублей с человека в день.

Чем ближе к морю, тем дороже

"Ставка (курортного) сбора дифференцированная, чтобы регионы могли поставить ту, которая им удобна, (в зависимости) от сезона, от местоположения муниципального образования, от близости моря, от того, каково качество инфраструктуры и гостиниц", — сказала Рухуллаева.

По мнению Рухуллаевой создается закон, который даст максимальную свободу регионам. Эксперимент будет проводиться в четырех отличающихся друг от друга регионах. И по его итогам можно будет понять, какая практика лучше работает, в результате может оказаться и то, что эксперимент себя не оправдает.

"Законом предусмотрено, что правительство Российской Федерации будет определять критерии отбора муниципальных образований для установления этого эксперимента, а уже субъекты Российской Федерации на основании этих критериев, а также на основании предложений и желаний самих муниципалитетов будут их туда включать. Это подразумевает, что под эксперимент может попасть от одной территории до нескольких", — сообщила Рухуллаева.

Она уточнила, что планируется работать с субъектами, чтобы они отбирали максимально готовые к эксперименту территории, и организационно, и технически, и с точки зрения готовности к восстановлению инфраструктуры, чтобы не получилось, что деньги собрали, но не понимают, как восстанавливать.

Кто заплатит

По информации Рухуллаевой, студенты, которые приходят в поход с палатками, не попадают под категорию плательщиков, потому что платить будут те, кто проживают сутки и более в официальном помещении.

Операторами сбора, то есть теми, кто будет собирать деньги с туристов, будут индивидуальные предприниматели, юридические лица и физические – самозанятые. Сбор будет осуществляться в гостинице, отеле, комнате или хостеле. При приеме и размещении граждан буду собираться и документы, подтверждающие льготы, с которых хозяин сделает ксерокопию.

Вести книгу учета жильцов, регистрировать льготников и собирать курортный сбор придется и бабушкам, сдающим комнаты приезжим. Т.е. все эти действия должен будет произвести собственник любого помещения, которое предоставляется для размещения туристов, независимо от размеров бизнеса.

"Субъект устанавливает механизм поступления средств от операторов в фонд (который будет специально создан в бюджете региона – ред.). Бабушке тоже придется открыть счет в казначействе. Но тут мы оставляем решение этого вопроса за субъектом. Может, какой-то консолидированный счет придется открыть. В законе не прописан этот механизм, чтобы по каждому муниципальному образованию можно было рассмотреть отдельный механизм", — уточнила Рухуллаева.

Согласно данным Рухуллаевой, в список льготников по законопроекту включено порядка 20 категорий. Авторы предусмотрели, что субъект может дополнительно включить в него свои категории. Что касается освобождения от платы получателей санаторно-курортного лечения, этим правом смогут воспользоваться только те, кому предоставляется высокотехнологичная медицинская помощь, у которых есть специальный документ от Минздрава. Рухуллаева добавила, что список льготников будет еще уточняться.

Как потратят



Законопроект предусматривает, что деньги могут расходоваться только на территориях, попавших под эксперимент. А перечень объектов, которые получат поддержку, устанавливает субъект.

"Поддерживаться могут объекты любой формы собственности. В первую очередь, это собственность субъекта, собственность муниципалитета. По решению субъекта может поддерживаться и частная собственность в том случае, если она является общедоступной. К примеру, парки, которыми все пользуются, а их восстановление лежит исключительно на плечах собственника", — сказала Рухуллаева.

Регионы, где будет проводиться эксперимент, должны будут отчитываться. "Субъекты будут регулярно предоставлять отчет о достигнутых результатах. Правительство вправе рекомендовать субъекту приостановить курортный сбор", — сказала Рухуллаева. Планируется, что будут утверждены показатели эффективности оценки и по итогам эксперимента будут подготовлены предложения правительству РФ о целесообразности введения этой практики на всю территорию России.