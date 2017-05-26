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Туризм
Туризм

В Минкавказа рассказали о тонкостях законопроекта о курортном сборе

15:4126.05.2017
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© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкОтдыхающая на пляже. Архивное фотоОтдыхающая на пляже. Архивное фото
© РИА Новости / Макс Ветров
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Размер курортного сбора должен рассчитываться в зависимости от развитости инфраструктуры территории, вести отчетность постояльцев и взимать курортный сбор должны будут и старушки, сдающие комнаты отдыхающим, а список льготников, освобождающихся от уплаты сбора, еще доработают, рассказала на "нулевом чтении" законопроекта об экспериментальном введении курортного сбора директор департамента инвестиционных проектов Минкавказа Ольга Рухуллаева.

Мужчина с собакой на берегу Черного моря. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Кабмин РФ 28 апреля одобрил законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", который предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке. При этом предполагается, что регионы сами должны установить размер сбора, исходя из того, что он не должен превышать 100 рублей с человека в день.

© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Отдыхающие на пляже в Сочи

Чем ближе к морю, тем дороже

"Ставка (курортного) сбора дифференцированная, чтобы регионы могли поставить ту, которая им удобна, (в зависимости) от сезона, от местоположения муниципального образования, от близости моря, от того, каково качество инфраструктуры и гостиниц", — сказала Рухуллаева.

Вид на город Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Эксперимент по курортному сбору в Сочи начнут с 20-30 рублей в день

По мнению Рухуллаевой создается закон, который даст максимальную свободу регионам. Эксперимент будет проводиться в четырех отличающихся друг от друга регионах. И по его итогам можно будет понять, какая практика лучше работает, в результате может оказаться и то, что эксперимент себя не оправдает.

"Законом предусмотрено, что правительство Российской Федерации будет определять критерии отбора муниципальных образований для установления этого эксперимента, а уже субъекты Российской Федерации на основании этих критериев, а также на основании предложений и желаний самих муниципалитетов будут их туда включать. Это подразумевает, что под эксперимент может попасть от одной территории до нескольких", — сообщила Рухуллаева.

Она уточнила, что планируется работать с субъектами, чтобы они отбирали максимально готовые к эксперименту территории, и организационно, и технически, и с точки зрения готовности к восстановлению инфраструктуры, чтобы не получилось, что деньги собрали, но не понимают, как восстанавливать.

© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Сочи
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Отдыхающие на пляже в Сочи

Кто заплатит

По информации Рухуллаевой, студенты, которые приходят в поход с палатками, не попадают под категорию плательщиков, потому что платить будут те, кто проживают сутки и более в официальном помещении.

Вид на город Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Эксперимент по курортному сбору в Сочи начнут с 20-30 рублей в день

Операторами сбора, то есть теми, кто будет собирать деньги с туристов, будут индивидуальные предприниматели, юридические лица и физические – самозанятые. Сбор будет осуществляться в гостинице, отеле, комнате или хостеле. При приеме и размещении граждан буду собираться и документы, подтверждающие льготы, с которых хозяин сделает ксерокопию.

Вести книгу учета жильцов, регистрировать льготников и собирать курортный сбор придется и бабушкам, сдающим комнаты приезжим. Т.е. все эти действия должен будет произвести собственник любого помещения, которое предоставляется для размещения туристов, независимо от размеров бизнеса.

Пляж Ривьера в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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"Субъект устанавливает механизм поступления средств от операторов в фонд (который будет специально создан в бюджете региона – ред.). Бабушке тоже придется открыть счет в казначействе. Но тут мы оставляем решение этого вопроса за субъектом. Может, какой-то консолидированный счет придется открыть. В законе не прописан этот механизм, чтобы по каждому муниципальному образованию можно было рассмотреть отдельный механизм", — уточнила Рухуллаева.

Согласно данным Рухуллаевой, в список льготников по законопроекту включено порядка 20 категорий. Авторы предусмотрели, что субъект может дополнительно включить в него свои категории. Что касается освобождения от платы получателей санаторно-курортного лечения, этим правом смогут воспользоваться только те, кому предоставляется высокотехнологичная медицинская помощь, у которых есть специальный документ от Минздрава. Рухуллаева добавила, что список льготников будет еще уточняться.

© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкВелосипед на пляже в Евпатории
© РИА Новости / Макс Ветров
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Велосипед на пляже в Евпатории

Как потратят

Законопроект предусматривает, что деньги могут расходоваться только на территориях, попавших под эксперимент. А перечень объектов, которые получат поддержку, устанавливает субъект.

Подготовка к курортному сезоны в Геленджике. Архивное фото
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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"Поддерживаться могут объекты любой формы собственности. В первую очередь, это собственность субъекта, собственность муниципалитета. По решению субъекта может поддерживаться и частная собственность в том случае, если она является общедоступной. К примеру, парки, которыми все пользуются, а их восстановление лежит исключительно на плечах собственника", — сказала Рухуллаева.

Регионы, где будет проводиться эксперимент, должны будут отчитываться. "Субъекты будут регулярно предоставлять отчет о достигнутых результатах. Правительство вправе рекомендовать субъекту приостановить курортный сбор", — сказала Рухуллаева. Планируется, что будут утверждены показатели эффективности оценки и по итогам эксперимента будут подготовлены предложения правительству РФ о целесообразности введения этой практики на всю территорию России.

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