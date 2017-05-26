В Ростуризме раскритиковали идею введения курортного сбора

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Введение курортного сбора страшно не столько финансовыми потерями для граждан, сколько репутационными потерями для внутреннего туризма, заявил в пятницу член Общественного Совета при Ростуризме Сергей Минделевич.

"Я готов не согласиться с тем, что курортный сбор будет неподъемным для граждан, не такие уж это и большие суммы. Я считаю, что вред от этого сбора гораздо больше в других аспектах. Это репутационные потери", — сказал он, выступая на нулевом чтении законопроекта "О поведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях".

Минделевич напомнил, что внутренний туризм в России второй год как начал завоевывать определённые позиции.

"Только-только отрасль начала подниматься, а мы бьем наотмашь. Даже не сумма имеет значение, а то, что это противно людям. Если человеку дают пощечину, то физически это не очень больно, но репутационные потери существенны — человек теряет лицо. Тоже самое будет здесь. Мы туристов отвадим. Когда практически никакие меры для привлечения туристов не действуют, а действуют в противофазе", — прокомментировал ситуацию представитель Ростуризма.

Минделевич так же оспорил тезис о том, что в странах Европы успешно действует туристический налог — аналог курортного сбора. "В половине стран Европы он есть, а половина стран от него отказалась. В таких странах как Болгария, Великобритания подобных сборов нет. Они понимают, что те деньги, которые турист привезёт с собой и потратит будут гораздо больше, чем он заплатит этот курортный сбор", — отметил он.

Кабмин РФ 28 апреля одобрил законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", который предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке. При этом предполагается, что регионы сами должны установить размер сбора, исходя из того, что он не должен превышать 100 рублей с человека в день.