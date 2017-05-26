РТК не поддержала проект введения курортного сбора

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Российская трехсторонняя комиссия (РТК) не поддержала законопроект о проведении эксперимента по введению курортного сбора.

Кабмин РФ 28 апреля одобрил законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", который предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке. При этом предполагается, что регионы сами должны установить размер сбора, исходя из того, что он не должен превышать 100 рублей с человека в день.

"И работодатели, и профсоюзы считают, что правительству нужно отозвать (проект)? Можем это зафиксировать в протоколе", — заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, проводивший заседание.

Министр отметил, что РТК не может рекомендовать отозвать законопроект, поскольку из трех сторон одна из них – правительство – поддерживает законопроект, но в заключении позиция работодателей и профсоюзов будет прописана. "Мы Ольге Юрьевне (Голодец, координатор РТК – ред.) подготовим такую справку", — добавил Топилин.

Он также предположил, что второе чтение законопроекта состоится в Госдуме в осеннюю сессию.

"Вы оценивали уровень конкурентоспособности курортов перечисленных регионов по сравнению с дешевой нынче Турцией, где стоимость человекодня вместе с перелетом в 1,5 раза ниже, чем стоимость человекодня в любом из перечисленных здесь регионов, и как это скажется на курортном бизнесе в нашей стране. Или мы Турцию развиваем, вытесняя всех отдыхающих в Турцию?" — заявил глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.

С ним согласился глава союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он отметил, что РСПП уже высказал отрицательное мнение о законопроекте.

"Этот закон будет, может быть, не основным, но все-таки тормозом в развитии внутреннего туризма в условиях, когда конкуренция явная есть с Турцией и так далее", — заявил Шохин. Он добавил, что также считает срок эксперимента — пять лет — некорректным.