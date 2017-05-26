Ростуризм призывал россиян учитывать уровень угрозы терактов в Британии

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Ростуризм призывает россиян при планировании туристических поездок учитывать уровень террористической угрозы в Великобритании, говорится в материалах ведомства.

"Ростуризм призывает россиян максимально серьезно отнестись к предупреждениям и при планировании турпоездок учитывать уровень террористической угрозы на территории Великобритании", — говорится в сообщении.

Кроме того, Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в Великобританию, в обязательном порядке информировать клиентов об уровне террористической угрозы в стране.

Ранее посольство России в Великобритании рекомендовало гражданам РФ не ездить в Соединенное Королевство из-за теракта в Манчестере и повышения уровня террористической угрозы в стране до "критического". Россиян, которые уже находятся в Соединенном Королевстве, посольство призывает "быть крайне осмотрительными на транспорте, избегать мест скопления людей, демонстраций, отложить групповые экскурсии и посещение культурно-массовых мероприятий".

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ*.

Теракт в Манчестере стал вторым в Британии меньше чем за два месяца. 22 марта произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд тогда направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал охранник министра обороны Великобритании.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России