Ростуризм призывал россиян учитывать уровень угрозы терактов в Британии

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Ростуризм призывает россиян при планировании туристических поездок учитывать уровень террористической угрозы в Великобритании, говорится в материалах ведомства.
Кроме того, Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в Великобританию, в обязательном порядке информировать клиентов об уровне террористической угрозы в стране.
Ранее посольство России в Великобритании рекомендовало гражданам РФ не ездить в Соединенное Королевство из-за теракта в Манчестере и повышения уровня террористической угрозы в стране до "критического". Россиян, которые уже находятся в Соединенном Королевстве, посольство призывает "быть крайне осмотрительными на транспорте, избегать мест скопления людей, демонстраций, отложить групповые экскурсии и посещение культурно-массовых мероприятий".
Теракт в Манчестере стал вторым в Британии меньше чем за два месяца. 22 марта произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд тогда направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал охранник министра обороны Великобритании.
*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России