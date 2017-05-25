РСТ: детский экскурсионный туризм в Крыму фактически попал под запрет

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Детским организованным группам, прибывшим в Крым на отдых, оздоровление, экскурсии, различного вида соревнования, фестивали и другое, фактически запретили размещаться в гостиницах и пансионатах полуострова, поставив под угрозу срыва экскурсионный отдых юных россиян, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Собеседник агентства рассказала, что в Крыму запретили размещать детские экскурсионные группы в гостиницах и пансионатах. Оказывается, еще в феврале вышло распоряжение Совета министров Республики "О мероприятиях по подготовке и проведению в Республике Крым курортного сезона 2017", где в пункте 11 говорится о "недопущении размещения организованных групп детей, прибывших на отдых, оздоровление, экскурсии, различного вида соревнования, фестивали и другое, в средства размещения Республики Крым, не зарегистрированные в установленном порядке, не внесенные в реестр детских организаций оздоровления и отдыха, не имеющие официального разрешения на данный вид деятельности, не согласованные с Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю и территориальными органами внутренних дел по Республике Крым".

Тюрина сослалась сообщение директора компании "Крымтурбюро на Москольце" Ирины Полянской, которая заявила, что турфирмы об этом запрете извещены не были и узнали новость только сейчас.

Полянская утверждает, что теперь турфирмы фактически полностью лишены вариантов размещения для детских экскурсионных групп. "Согласно распоряжению Совета министров, мы можем размещать детей только в лагерях и детских санаториях, потому что они входят в реестр Роспотребнадзора. Но там свой режим — проживание на 21 день, соответствующий график питания и так далее. Мы же кормим детей на маршруте, который может длиться всего 4-5 дней", — пояснила она.

Тюрина подтвердила, что большинство детских лагерей и санаториев работают только летом, а экскурсионные группы ездят по стране в течение всего года. "Получается, что в Крыму можно принимать детей только на лечение и оздоровление, а десятки детских организованных поездок в Крым из разных городов страны с размещением в отелях — под запретом", — прокомментировала ситуацию представитель РСТ.

Полянская доложила, что в начале июня ставропольские школьники отправляются в патриотический тур по Крыму. "Минобразования края заказало эту поездку еще в декабре, дети из 10 школ соревновались за право в нее поехать. Получается, мы теперь должны им отказать?" — спрашивает она.

При этом, по словам Тюриной, крымские власти не видят в сложившейся ситуации ничего страшного и предлагают гостиницам и пансионатам войти в реестр, чтобы получить возможность принимать детские экскурсионные группы.

"Но для этого объекты размещения должны выполнить ряд недешевых, а главное — совершенно им не нужных требований: огородить территорию отеля, ввести по периметру ограждения наблюдение, на окна выше второго этажа поставить решетки, ввести детское меню. Иными словами, стать… пионерским лагерем", — пояснила она.

По словам Ирины Полянской, абсурдность требований очевидна, тем более что отели тоже проходят необходимые проверки на соответствие требованиям безопасности, качества питания.

"Мы селим детей в нормальные комфортабельные гостиницы. В большинстве из них условия сильно лучше, чем в устаревших лагерях и санаториях, где детей размещают по 15 человек в палате", — сказала представитель крымского турбизнеса.

Оба эксперта выражают непонимание тем обстоятельством, почему в Крыму власти озабочены "недопущением" размещения в отелях, а, например, в Москве и Петербурге, куда, в свою очередь, отправляются в экскурсионные поездки дети из Крыма, такого запрета нет.

При этом Тюрина признала, что в конце 2016 года Госдума РФ приняла пакет поправок к закону о детском отдыхе, где вопросы регулирования этого сегмента остаются в ведении субъектов РФ.

"Ситуация парадоксальная: мы говорим о развитии детского туризма, а на самом деле создаем новые препятствия на его пути. В дополнение к дороговизне авиабилетов в Крым, пока не отмененному возрастному цензу для туристических автобусов обрубается еще и размещение", — сделала вывод Полянская.

Глава Совета регионов РСТ Ольга Санаева согласна, что ситуация не только парадоксальная, но и недопустимая: "С этим, безусловно, надо разбираться".

По ее словам, причина происходящего — в ведомственной путанице. Туризм находится в введении Министерства культуры, а детский отдых после трагедии на Сямозере и поспешно принятого нового закона оказался в Министерстве образования. А это ведомство, в силу своей специфики, сейчас выдвигает к детскому экскурсионному туризму те же требования, что и к организации оздоровительного отдыха детей.