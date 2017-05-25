Власти Монако отмечают заметный рост турпотока из России

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Туристический рынок России постепенно стабилизируется и возвращается к докризисным позициям, считают в Управлении по туризму и конгрессам Монако, отмечая рост турпотока из РФ в начале 2017 года.

По данным управления, туристический поток из России в Монако в первом квартале 2017 года вырос на треть.

"Количество забронированных ночей туристами из России в первом квартале 2017 года составило 7,3 тысячи, что на 33,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Статистические данные позволяют сделать вывод, что туристический рынок из России постепенно стабилизируется и занимает докризисные позиции", — говорится в сообщении.

Замглавы управления по туризму Ги Антонелли отметил, что эти данные внушают властям страны оптимизм и "демонстрируют потенциал России как одного из приоритетных рынков для княжества".

Он напомнил, что в 2016 году количество российских туристов в Монако уменьшилось на 9% по сравнению с предыдущим годом. "Это свидетельствует о лояльности путешественников из России, ведь общее падение турпотока составило более 20% за аналогичный период", — отметил он.